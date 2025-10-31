Logo de telecincotelecinco
Vivienda

La necesidad empuja a Alfonso a alquilar el garaje y el jardín de su casa para fiestas: “Así pago la hipoteca”

La necesidad empuja a Alfonso a alquilar el garaje y el jardín de su casa para fiestas: “Así pago la hipoteca”
Alfonso alquila parte de su casa para fiestas, en 'El tiempo justo'
La crisis de la vivienda, la subida de las hipotecas y el aumento del coste de la vida están llevando a muchos españoles a buscar fórmulas ingeniosas para sobrevivir.

Uno de ellos es Alfonso, vecino de San Martín de la Vega, que ha decidido alquilar el garaje y el jardín de su propia casa para fiestas y celebraciones. “Cada vez todo está más caro. El mantenimiento de la piscina, la letra de la hipoteca... Al final, con este extra puedo cubrir gastos y llegar al verano más tranquilo”, explicaba ante las cámaras de ‘El tiempo justo’.

De garaje familiar a sala de fiestas

El espacio, que originalmente era el garaje donde guardaba sus coches, ahora se transforma los fines de semana en una pequeña sala de celebraciones con televisión, cocina y acceso al jardín y la piscina.

El alquiler ronda los 400 euros por evento y se gestiona a través de una agencia especializada, además de por redes sociales y el boca a boca. “La mayoría de la gente se porta muy bien. Incluso me han invitado a alguna comunión o cumpleaños aquí mismo”, cuenta Alfonso.

El dinero que obtiene le sirve “para pagar la hipoteca y el mantenimiento de la piscina”, y aunque en verano hay más reservas, asegura que también alquila en invierno.

