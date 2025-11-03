Gonzalo Barquilla 03 NOV 2025 - 12:21h.

Perig B., un ciudadano francés de 43 años, desapareció el pasado 12 de octubre en la localidad de Morales del Vino

Preocupación en la provincia de Zamora. Perig B., un ciudadano francés de 43 años, desapareció el pasado 12 de octubre en la localidad de Morales del Vino y desde entonces no hay noticias sobre su paradero.

El rastro del hombre se perdió hace ya más de 20 días. Se trata de un caso que se ha calificado como "urgente" debido a su vulnerabilidad. La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para tratar de dar con él cuanto antes. Según han explicado en redes sociales, Perig "no habla español". Podría tener problemas para comunicarse ante la falta de dominio del idioma.

SOS Desaparecidos ha publicado un cartel de búsqueda con una imagen y una descripción del ciudadano francés desaparecido. Se trata de un hombre de "complexión física normal", con el pelo canoso y los ojos azules. Su familia está muy preocupada, como apuntan medios locales.

Alerta en Zamora por la desaparición del ciudadano francés

Fuentes locales destacan que Perig fue localizado en Morales del Vino, dato que conocen las autoridades francesas. Tenía intención de continuar una ruta por Salamanca. Los agentes le propusieron que recibiera asistencia, pero decidió seguir por su cuenta. En princio, el caso se trata como una desaparición voluntaria, aunque no se descartan otros escenarios. Se han realizado batidas por la zona, pero por ahora no hay resultados positivos.

La colaboración ciudadana puede ser clave

En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos