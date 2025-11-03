Miriam, de 25 años, salió a pasear a sus perros en Meco y alguien le asestó 90 puñaladas

La Guardia Civil inició una nueva línea de investigación hace unos meses

Familiares y amigos de Miriam Vallejo, la joven de Alovera (Guadalajara) que fue asesinada en Meco (Madrid) en enero de 2019, y vecinos de Villanueva de la Torre y Alovera, se han concentrado este domingo para recordarla y continuar con su lucha de reclamar justicia cuando se van a cumplir siete años de su muerte.

El acto ha comenzado al mediodía con un minuto de silencio en el parque de El Mirador, en Villanueva de la Torre (Guadalajara), donde aquel 26 de enero Miriam, de 25 años, salió a pasear a sus perros y alguien le asestó 90 puñaladas.

"Miriam merece justicia"

A continuación, María Vallejo, tía de la joven y portavoz de la familia, ha agradecido el apoyo recibido por parte de amigos, vecinos, Guardia Civil y Policía Nacional, así como de los medios de comunicación en estos siete años en los que todavía no se han logrado esclarecer los hechos y detener al autor o autores.

"Que este encuentro sea un espacio de recuerdo, respeto y unión para que ninguna familia tenga que pasar por lo que estamos viviendo", ha señalado María, al tiempo que ha alabado la "fortaleza" de sus padres, por primera vez presentes en un acto de homenaje a su hija, por su "lucha por la verdad" durante estos siete años.

"Miriam merece justicia, mi familia merece justicia y toda la sociedad la necesita. No pedimos venganza, pedimos verdad y responsabilidad, que ninguna otra familia pase por este sufrimiento y que esta concentración de hoy sea un símbolo de unión y de fuerza", ha agregado.

También ha intervenido una de las amigas de la infancia de Miriam: "Necesitamos algo de paz y sobra decir que nunca tendremos una paz completa. Aunque se descubra el culpable, a la culpable o a los y las culpables, siempre tendremos un vacío, una pregunta que no dejará de instigarnos: ¿Por qué? ¿Por qué a un ser de luz como era Miriam le arrebataron la vida con tantísima crueldad?", ha lamentado.

Nueva línea de investigación de la Guardia Civil

El acto se ha celebrado coincidiendo con la festividad de los Fieles Difuntos y la nueva línea de investigación iniciada hace unos meses por la Guardia Civil.

En este sentido, la tía de Miriam ha indicado que "la Guardia Civil está haciendo muy bien su trabajo" y que hay una nueva línea de investigación en la que están interrogando a "muchísima más gente de la que ya se habló en su día" y, de esta manera, están obteniendo nuevas informaciones "muy importantes".

En cuanto a los padres, ha apuntado que están "esperanzados, al menos, con la nueva línea de investigación", si bien ha sentenciado que "hasta que no condenen a una persona y no la veamos en la cárcel, no vamos a poder descansar".

"Necesitamos cerrar ese luto, poder vivir ya con la pérdida de nuestra sobrina, pero hasta que no tengamos eso, no vamos a poder descansar. Y sus padres no están bien, ni física ni psicológicamente, ninguno de la familia, pero ellos sobre todo que son los padres de su única hija. Están destrozados".

Miriam Vallejo salió a pasear con su perro y otros tres canes propiedad de Sergio, su compañero de piso. Su asesino se ensañó y la asestó unas 90 puñaladas.