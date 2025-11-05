Gonzalo Barquilla 05 NOV 2025 - 15:43h.

La familia de Soraya Borrallo, desaparecida en La Palma, informa sobre las novedades del caso tras los últimos trabajos de la UCO

La desaparición de Soraya había causado mucha preocupación en Córdoba y en La Palma

Soraya Borrallo Núñez, una mujer natural de la localidad cordobesa de Montemayor, desapareció el pasado 15 de febrero en La Palma, una isla de la que estaba enamorada y en la que llevaba un tiempo residiendo.

Más de ocho meses después, el paradero de la andaluza de 42 años sigue siendo incierto. No obstante, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha logrado reconstruir sus últimos pasos recientemente y han hallado novedades que arrojan pesimismo.

Según ha explicado la familia de Soraya en un vídeo difundido este pasado martes en redes sociales, la triangulación del teléfono móvil de la cordobesa constata que bajó el barranco de la zona de El Serradero en dirección al Puerto de Santo Domingo, donde solía bañarse, y ya no regresó.

La familia de Soraya Borrallo da "por zanjada" la búsqueda de la cordobesa en La Palma

"Los agentes de la UCO fueron desde Madrid hasta La Palma para rastrear la señal de teléfono de mi hermana con las últimas tecnologías, algo que solo podían hacer ellos. En un primer momento se creyó que no se podía triangular, porque solo había una antena, pero con la última tecnología se ha determinado que la señal de su teléfono, donde estuvo por última vez, indica que bajó por el barranco hacia el puerto, hacia donde ella solía bajar a bañarse, pero no volvió a subir", ha comenzado explicando Ángeles Borrallo, acompañada de su otra hermana, Rocío.

"Certezas no tenemos al 100% y dudo que la podamos tener, ojalá fuera así y ocurriera el milagro. Lo que quiero explicar es que hay un porcentaje muy alto de que mi hermana esté en el mar. Ojalá nos equivocáramos, pero hay un porcentaje muy alto, porque ella bajaba mucho allí a bañarse, hacía mal tiempo y su móvil no volvió a subir", ha añadido respecto a las novedades que ha aportado la Guardia Civil.

Carmen ha parafraseado una frase de Paco Lobatón, que dice: "Mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida". "Nosotras siempre la vamos a estar buscando mientras vivamos. Pero hay que ser realistas y saber que es muy difícil que aparezca", ha subrayado, antes indicar que la familia da "por zanjada" la búsqueda después de los últimos trabajos realizados. Carmen ha destacado que necesitan que sus padres vuelvan a disfrutar de la vida que tenían antes y poder salir adelante.

La hermana de Soraya ha pedido "perdón" por haber perdido los nervios en alguna ocasión y ha agradecido el cariño y apoyo recibido por parte de los municipios de Montemayor y Garafía durante estos meses, así como de las autoridades. De hecho, ha comentado que Andrés, el jefe de la Policía Local de la localidad canaria, hizo de "psicólogo" con ella. Ahora, tanto Carmen y Rocío, como el resto de familiares de la cordobesa, esperan que la ciudadanía "no pregunte más" por el caso.

El 15 de febrero de 2025 queda en el recuerdo como un fatídico día. Soraya, que había estado en el municipio de Garafía en aquellos días, aparcó su vehículo encima del barranco. En el interior del coche dejó algunas de sus pertenencias, incluida su guitarra, pero llevó el teléfono móvil consigo, lo que ha permitido rastrear sus últimos movimientos. La principal hipótesis de los agentes, como ha explicado la familia, es que la vecina de Montemayor habría perdido la vida en el océano.