El Ayuntamiento de Villar de Rena, localidad de la provincia de Badajoz, ha inaugurado en la mañana de este miércoles un monumento contra el acoso escolar en memoria de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre en Sevilla tras sufrir bullying.

El acto se ha celebrado en la calle Reyes Huertas y ha contado con la presencia de José Manuel Peña e Isaac Villar, padre y tío de la adolescente, así como del alcalde de la localidad pacense, Nereo Manuel Ramírez Durán, y de asociaciones locales.

La escultura representa a una persona subiendo por una escalera con los peldaños al revés mientras lleva anclada una enorme piedra a sus pies. La piedra representa la carga de los niños que sufren bulling y los peldaños puestos del revés son los obstáculos emocionales y físicos a los que se enfrentan (cada dos meses, la figura ascenderá un peldaño, un gesto que busca reflejar la recuperación de la autoestima y la empatía).

La iniciativa de dedicar el monumento a Sandra Peña fue del alumnado del taller colaborativo rural 'La Nacencia'. El monumento fue creado por estudiantes del proyecto 'Todos los héroes tienen capa'. La idea de instalar la escultura contra el acoso escolar nació el pasado mes de junio, antes incluso de conocerse el caso de Sandra Peña. Pero una vez se conoció el caso, decidieron dedicárselo a la joven sevillana, ya que sus "padres pedían convertir su historia en un debate social".

El monumento cuenta con una placa donde se lee el nombre de Sandra Peña y un emotivo mensaje: "Un grito en silencio y silenciado. Para entender lo que a simple vista no podemos descifrar… una mirada incompleta que te invita a escuchar con el corazón los gritos de auxilio que no oímos".

La familia de Sandra se ha mostrado muy agradecida y espera que la iniciativa sirva para concienciar. "Lo que nos gustaría es que esto no se repitiera. Estamos aquí para dar luz al caso de mi sobrina, para que se tomen medidas efectivas y no se repita. El alcalde se puso en contacto conmigo, me transmitió la idea (de dedicarle un monumento a Sandra) y me costó un poco mantener la conversación de la emoción. Es muy emocionante. Yo creo que lo representa a la perfección. Una persona que está sufriendo acoso está abajo, en un pozo, y tenemos que ir dando pasos poco a poco, de ir recuperando la autoestima y la fuerza, hasta poder salir de ese pozo. La idea es estupenda", ha apuntado sobre el monumento Isaac Villar, el tío de la adolescente sevillana, que también ha dado detalles de cómo avanza el caso.

Según ha explicado el tío de Sandra Peña, la Fiscalía de Menores de Sevilla, que mantiene abiertas dos investigaciones -una sobre las presuntas agresoras y otra sobre la actuación del colegio Las Irlandesas de Loreto-, "sigue dando pasos". "De hecho, los padres de Sandra ya tienen citación para acudir a testificar, que será la semana que viene, el miércoles 12 de noviembre", ha precisado. Los agentes de la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía Nacional que se encargan del caso ya han entregado su informe a la fiscalía, que será quien determine si existen indicios de delito en la actuación de tres menores, de 14 años, implicadas en el caso. El suicidio de Sandra Peña no cae en el olvido. Su memoria está más viva que nunca.