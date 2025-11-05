Gonzalo Barquilla 05 NOV 2025 - 19:02h.

Una menor se ha precipitado desde un edificio del municipio de Gáldar, en Gran Canaria: fue trasladada en helicóptero al hospital

Un turista murió y otro resultó herido recientemente tras ceder una barandilla de un hotel de Lanzarote

Una menor de edad se ha precipitado en la tarde de este miércoles desde un edificio en el término municipal de Gáldar, en Gran Canaria. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Así lo han confirmado desde la Benemérita, que agregan que la afectada, que fue trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta un centro hospitalario de la capital, se encuentra estable.

La Guardia Civil ha indicado que por el momento no ofrecerá más información, ya que se han iniciado las pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

La menor, de 14 años, se ha precipitado desde la ventana de un edificio

Según informan fuentes locales como 'Canarias7', la menor tendría 14 años y se habría precipitado por la ventana de un bloque de la zona cercana a la calle el Burrero. Los hechos se han producido sobre las 14:00 horas. Minutos después, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada alertando del suceso. La menor presentaría posibles daños en la cadera.

El CECOES ha movilizado a efectivos de Guardia Civil, Bomberos y dos ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias Canario (SUC). La cercanía del Centro de Salud de Gáldar al lugar del incidente ha permitido que la víctima haya sido atendida rápidamente, destacan las fuentes locales.

El suceso ha provocado gran conmoción tanto en la localidad de Gáldar como en toda Gran Canaria. Los vecinos se han visto alertados por la caída de la menor y esperan conocer novedades de este caso pronto.