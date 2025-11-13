Luces obligatorias de la DGT: ¿Un impuesto silencioso?

A partir de 2026 será obligatorio llevarlas en los vehículos. El Gobierno pagó la mitad del precio del mercado para los coches policiales

¿Qué luces V16 son válidas para la DGT y cuáles tendrán que tirarse en enero de 2026?

A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar una luz de emergencia V16 en lugar de los tradicionales triángulos. Actualmente existen 233 modelos en el mercado, de los cuales nueve de cada diez son de fabricación china. Todas las luces deben estar homologadas por la DGT y contar con un sistema de geolocalización para que, en caso de avería, la ubicación exacta del vehículo quede registrada. No llevar este dispositivo conllevará multas de entre 80 y 200 euros, y en el mercado su precio ronda los 40 euros. Sin embargo, el Gobierno ha pagado solo 21,10 euros por cada una de las 11.800 unidades destinadas a la Policía Nacional.

'El programa de Ana Rosa' ha investigado por qué el Gobierno ha optado por comprar balizas chinas en lugar de fabricadas en España. La Administración ya ha comenzado a invertir cientos de miles de euros para equipar sus vehículos: la Guardia Civil está próxima a adjudicar un contrato de 750.000 euros, mientras que la Policía Nacional ya dispone de sus unidades. Una distribuidora valenciana ha recibido 300.000 euros para dotar a 11.750 coches policiales con estas luces, aunque ni en el contrato ni en la web de la empresa se especifica el modelo exacto.

En páginas web se encuentran nueve veces más baratas que el precio de mercado en España

El programa contactó con la empresa para recabar más información. Por teléfono confirmaron la venta y solicitaron un correo para facilitar datos técnicos y precios. Al revisar la ficha técnica del dispositivo, se descubrió que su fabricación es china. Además, la empresa comercializa estas luces en el mercado mayorista de Aliexpress, donde pueden encontrarse por menos de cinco euros, nueve veces más baratas que el precio de mercado en España.

Aunque estén homologadas, la calidad de estas balizas chinas aún genera dudas, y su precio en España no baja de los 40 euros. Solo en concepto de IVA, el Gobierno recaudará más de 300 millones de euros por este producto.