Agredió sexualmente de manera continuada a la hija de su novia durante años. Ha sido condenado a once años de prisión, pero seguirá en libertad hasta que la sentencia sea firme. Fue en 2019 cuando la niña relató durante una sesión de terapia lo que estaba ocurriendo en casa. Tenía entonces ocho años cuando comenzaron los abusos, ha pasado más de una década y la herida sigue abierta. La joven, ahora de dieciocho años, sufre secuelas graves y, tras conocer la sentencia, ha vuelto a pedir que su agresor ingrese en prisión. La madre confiesa que tiene miedo de cruzárselo por la calle, asegura que su vida se ha vuelto una pesadilla desde que metió al monstruo dentro de casa.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Marisa, madre de la víctima, quien explica cómo se encuentran tras la condena: "Estamos un poquito más aliviados por la condena, agradecidos de que se haya hecho un poco de justicia, pero muy frustrados, sin entender nada, asustados de cómo sigue un solo día más en la calle. Las circunstancias personales del agresor de mi hija han cambiado totalmente, no tiene nada que perder, y temo que pueda hacernos daño. Tengo psicosis de abrir la puerta, temo por mi hija, pero también por la cantidad de menores que hay en la calle".

Marisa, madre de la víctima: "No ha pisado la cárcel, y por lo que me explicaron, fue por el tema de las leyes en España"

Marisa aclara que el agresor nunca llegó a entrar en prisión: "No ha pisado la cárcel, y por lo que me explicaron, fue por el tema de las leyes en España. Si no es in situ, no va a prisión hasta que sale el juicio. Yo puse la denuncia hace tres años, cuando se desveló todo gracias a profesionales, y gracias a que la niña se sentía protegida porque ya no estaba bajo el mismo techo que él".

Además, comenta que a pesar de la orden de alejamiento sigue teniendo miedo: "Lo que sí me dieron fue la orden de alejamiento, pero al final eso es solo un papel. Mi miedo no es que venga a insultar y quebrante la orden, es que si la quebranta ya sería tarde. ¿De qué me sirve a mí que entre en prisión si mata a mi hija?".