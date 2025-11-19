Exclusiva | Entramos en el ático de Santos Cerdán: 3.000 euros al mes y 160 m²

'El Programa de Ana Rosa' ha entrado en exclusiva en el ático de Santos Cerdán

Santos Cerdán queda en libertad: el juez ve "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas

Los escándalos que rodean a Santos Cerdán y al gobierno de Pedro Sánchez no cesan. Un nuevo informe de la UCO asegura que la trama habría pagado 47.500 euros por el alquiler de su vivienda y otros 7.800 euros en muebles.

'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva al ático en el que Santos Cerdán vivía junto a su familia y del que disfrutó hasta que entró en prisión.

El ático en el que vivió Santos Cerdán era un ático de de 160 metros cuadrados y 25 de terraza

Se trataba de un ático de de 160 metros cuadrados, con 25 de terraza. Todavía conserva parte del mobiliario y podemos ver señales del uso en sus paredes.

La vivienda consta de tres dormitorios dobles y dos baños. Actualmente, el precio del alquiler sería de unos 3.000 euros al mes y los propietarios buscan "familias tranquilas" para mudarse a su propiedad.

El informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el caso Koldo, conocido después de que el Tribunal Supremo haya levantado el secreto de sumario de las investigaciones, no solo apunta al ex secretario de Organización del PSOE y su “entorno familiar” entre los beneficiarios últimos de las mordidas de los presuntos amaños de obra, sino que, además de situarle como “enlace” entre el Ministerio de Transportes, Acciona y Servinabar, apunta a las “medidas de seguridad” que empleaba para evitar dejar rastro de las operaciones que ejecutaba y los puntos que utilizaba para algunos de sus encuentros.

El informe de los agentes de la Guardia Civil, concretamente, apunta que el 2% de las adjudicaciones a Acciona derivadas de los presuntos amaños iban directamente a Servinabar, empresa del socio de Cerdán, Antxon Alonso, y de la que el entonces ‘número tres’ del PSOE poseía un 45% de las acciones. Así, Servinabar repartía las mordidas entre la familia de Cerdán, su socio y Koldo García, siendo utilizada así por la trama para canalizar esos pagos que recibían de la constructora, según la UCO.

En su informe, los agentes de la Benemérita precisan que “durante la etapa ministerial en la que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021), Santos Cerdán, Antxon Alonso y Justo Vicente Pelegrini, el exCEO de Acciona Construcción, “mantuvieron diferentes encuentros, de los que se destacan las medidas de seguridad empleadas en los mismos, como el apagado de los teléfonos móviles durante reuniones; el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato; el mantenimiento de, al menos, una reunión en un inmueble alquilado por Servinabar; o la comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencia”.

Además de ese inmueble alquilado, un piso franco en las proximidades de Ferraz, la UCO también señala a distintos encuentros en locales próximos a la sede del PSOE, entre ellos uno en el bar Pentagrama, mítico pub de la movida madrileña, más conocido como 'El Penta'.