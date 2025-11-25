Una mujer de 88 años, torturada con unas tijeras por unos ladrones: "Me da miedo morirme sin que se haga justicia"
Tres ladrones torturaron a Pilar durante más de tres horas para robarle 1.200 euros y joyas
Con unas tijeras, tres ladrones torturaron a Pilar durante más de tres horas, todo para robarle apenas 1.200 euros, un móvil y unas pocas joyas que tenía en casa. Uno de los asaltantes se paseó durante varios días frente a su vivienda en una actitud que los investigadores consideran vigilancia previa al robo. El día de los hechos, los tres llegaron en un coche que aparcaron delante de la casa. Mientras uno permanecía vigilando, los otros dos entraron por la puerta principal tras desactivar la alarma e inutilizar las cámaras de seguridad, con la intención de no dejar pruebas. Tras atarla a una silla y torturarla, se llevaron todo lo que pudieron y destrozaron los armarios buscando más. La Guardia Civil ha detenido a dos de ellos y espera arrestar al tercero en breve.
En ‘El programa de Ana Rosa’, Pilar, víctima del robo con violencia, relata cómo se encuentra tras el asalto: "Cuando me acuerdo de lo que pasó, lo que pienso es que no quiero que nadie pase por esto porque fue muy triste. Cuando hablo de ello me pongo nerviosa y me ha dado por trabajar, porque cuando estoy trabajando se me olvida todo. Pero cuando no trabajo y me siento con mi hijo, me da por llorar".
Pilar: "Yo ya lo he pasado, pero no quiero que lo pase otra persona"
Sobre su mayor miedo, Pilar añade: "Me da miedo morirme sin que se haga justicia. A mis 88 años, solo quiero que condenen a mis agresores. Yo ya lo he pasado, pero no quiero que lo pase otra persona".
Recuerda aquella noche con dolor: "Se hizo muy larga la noche. Me torturaron con unas tijeras y se fueron de día, cuando mi hijo vio las cámaras de seguridad y llamó a la Guardia Civil".