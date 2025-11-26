Gonzalo Barquilla 26 NOV 2025 - 13:19h.

Sara, la prima de Esther López, espera que Óscar afronte el juicio y sea condenado por la desaparición y muerte de la joven en Traspinedo

La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López en Traspinedo

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid ha vuelto a rechazar esta semana las nuevas pruebas solicitadas por la defensa de Óscar S.M., principal acusado de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, al considerar que la instrucción está completa y excede ya un tiempo razonable. La jueza, que remite a argumentos previos para negar esas diligencias, ha fijado el 3 de diciembre la audiencia preliminar para la tramitación de la apertura del juicio oral con jurado popular. Las acusaciones ya han presentado sus escritos de calificación y la Fiscalía pide 18 años de prisión por asesinato para el acusado, a la espera de que se determine la fecha del juicio en la Audiencia Provincial.

Los familiares de Esther esperan con muchas ganas la celebración del juicio. Todos piden justicia para la joven de 35 años que desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta en una cuneta 23 días después. Han pasado casi cuatro años desde entonces. Sara, la prima de Esther, ha explicado este miércoles en redes sociales cómo se siente la familia de cara a este procedimiento.

La prima de Esther López carga contra Óscar mientras esperan la apertura del juicio

"¡Se acabó el juego! Basta ya de tomarnos el pelo a todos, de burlarte de la justicia y de sus procesos judiciales. Basta de utilizar y aprovecharte del Estado de Derecho español en tu propio beneficio. Estamos cansados de que los procesos judiciales se ralenticen tanto. Casi cuatro años después, aquí seguimos. Pero siento que ya va quedando menos para que por fin seas juzgado. Ha sido un proceso agotador, agonizante y lleno de una impotencia indescriptible", ha escrito Sara en su cuenta de Instagram, en referencia a Óscar, el acusado.

"Eres 'un ser' horrible que acabó con la vida de una persona de la forma más cruel, vil y fría. Una mujer que confiaba en ti, que pensaba que eras su amigo. Cada vez que pienso en ello el dolor es tan fuerte que me dan ganas de vomitar. Has destrozado a una familia que también confiaba en ti, así como a un grupo de amigos y a un pueblo entero que aún intenta asimilar todo lo que ocurrió", ha sentenciado.

El recuero de Esther López sigue muy presente en su entorno más cercano

La prima de Esther, así como Inés, la hermana de la joven, han difundido un cartel en el que se convoca una concentración a las puertas del juzgado de Valladolid el próximo miércoles 3 de diciembre, cuando se celebrará la audiencia preliminar de cara al juicio: "Justicia para Esther. Contigo y por ti, siempre. Acompáñanos, hagamos entre todos que el recuerdo de Esther siga vivo y que su asesinato no quede impune".

Sara, además de estas publicaciones sobre el litigio, también ha compartido una emotiva imagen en su perfil de Instagram. Se trata de una foto en la que aparece ella junto a Esther, Inés y otras amigas: "Ojalá volver a disfrutarte", ha señalado en la publicación.

El caso de Esther López: una breve cronología de su asesinato

Según las diligencias, Esther estuvo la noche del 12 al 13 de enero de 2022 con dos amigos y se quedó sola con Óscar S.M.; a partir de las declaraciones y la instrucción judicial, él figura como la última persona que la acompañó esa madrugada. La joven desapareció la madrugada del 13 de enero y su cadáver fue hallado en una cuneta el 5 de febrero de 2022.

Un informe de la Guardia Civil reconstruye que Esther fue atropellada cerca de la vivienda de Óscar, razón por la que se practicaron numerosas pruebas forenses. Los investigadores intervinieron e inspeccionaron el vehículo de Óscar y localizaron restos biológicos y señales de análisis forense (también se detectó posible manipulación en el equipo de navegación y se analizaron móviles), todo ello parte central de la investigación. La defensa ha tratado de descartar posibles indicios, pero las acusaciones han aportado detalles técnicos. Esperan que se haga justicia.