Marta Alcázar 27 NOV 2025 - 21:58h.

La hipótesis principal sigue siendo un cigarro mal apagado en una terraza pero no descartan nada

Investigan si la causa del incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena fue una colilla: "La gente sale a fumar a las terrazas"

Compartir







La Policía Científica ha inspeccionado hoy las zonas calcinadas del Hospital de Santa Lucía de Cartagena. La hipótesis principal sigue siendo un cigarro mal apagado en una terraza, pero no descartan nada. A pesar de que no hubo que lamentar heridos, el fuego se propagó muy rápido por la fachada del edificio.

Por eso, también tratan de confirmar si el revestimiento de la fachada ventilada era inflamable, como apuntan los bomberos. Este tipo de fachada era el mismo que tenía el edificio de Campanar de Valencia, que ardió en unos minutos en 2024. Hay infinidad de construcciones que corrían el mismo peligro.

PUEDE INTERESARTE Ocho heridos en el incendio de un piso en Badalona: hay una persona en estado crítico y otra grave

"Son como un mini panel sándwich muy delgadito de cinco milímetros", señala un arquitecto

En Valencia, los vecinos han pagado de su bolsillo la retirada del aislante para evitar riesgos. Son un tipo de láminas de polietileno -que se insertan entre el ladrillo y el aluminio- que recubre el edificio y que los expertos dicen que actúa como gasolina sólida. Durante años, se han usado para revestir edificios. Son los paneles conocidos como Larson P.

"Son como un mini panel sándwich muy delgadito de cinco milímetros. Tiene por un lado un revestimiento de aluminio relleno de polietileno de tres milímetros y luego otro revestimiento de aluminio", explica Roger Sauquet, arquitecto y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés.

"Esa fachada ventilada hace defecto chimenea", incide un bombero

Es el mismo material al que se recurrió para construir la fachada de un centro comercial en Estepona. Se instala en fachadas ventiladas en las que se deja una cámara de aire entre el revestimiento y el muro interior. "Esa fachada ventilada hace de efecto chimenea, luego la temperatura va a subir, va a ir fundiendo el elemento que a su vez va alimentando el incendio, va a seguir tirando hacia arriba, pero parte de ese material fundido puede caer goteando hacia abajo", Manuel Blanco, bombero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estos paneles se han dejado de construir y ahora la normativa europea impide utilizarlos en fachadas, pero hay algunos que lo siguen utilizando como este. De hecho, hace unos años hubo un incendio en este edificio en las partes más altas. Este edificio de Mislata es exactamente igual que el de Campanar, pero aquí han tomado medidas cambiando las placas de los laterales de los ascensores a modo de cortafuegos.