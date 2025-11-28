Los malos tratos que se producían eran tanto físicos como psíquicos contra la mujer

Una niña de 9 años confiesa en una charla del 25N en su colegio que su tío la violaba de forma reiterada durante años en Palma

Palma de MallorcaEl joven de 29 años detenido en Palma por agredir sexualmente a su sobrina de 9, después de que la niña verbalizara lo que había sufrido tras un acto con motivo del 25N, también está acusado de malos tratos, agresiones e insultos hacia su pareja sentimental.

El pasado miércoles se activó el protocolo de agresión sexual a una menor en un hospital de Palma al que acudió una mujer con su hija menor, después de que la niña relatara episodios de violencia sexual por parte de un familiar, ha informado en una nota la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del cuerpo policial inició una investigación para esclarecer los hechos, que afloraron en el centro educativo de la menor como consecuencia de unas charlas impartidas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al escuchar el contenido de la charla, la niña explicó una situación de violencia sexual que estuvo sufriendo durante varios años, una situación que el equipo directivo del centro comunicó a su madre, que no había tenido conocimiento de ello hasta ese momento.

Como ha precisado el cuerpo policial, las prácticas sexuales denunciadas se producían en el domicilio familiar, cuando el tío de la niña aprovechaba la ausencia de su madre para abusar sexualmente de ella.

Episodios de malos tratos

Los investigadores de la UFAM también han descubierto que una tía de la niña y pareja del presunto autor habría sufrido malos tratos en varias ocasiones por parte del hombre.

Los malos tratos que se producían eran tanto físicos como psíquicos contra la mujer.

Por ello, el presunto responsable de los malos tratos hacia su mujer y las agresiones sexuales a la menor fue arrestado por la Policía Nacional en Palma.

