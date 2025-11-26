La Guardia Civil investiga si hay más menores implicados en la agresión sexual en un colegio de Las Rozas, en Madrid

Los padres comenzaron a sospechar de la agresión al ver los moratones en el cuerpo del menor

La investigación de una presunta agresión sexual a un niño de 6 años por parte de alumnos de su colegio de Las Rozas, en Madrid, sigue su curso. Ahora se investiga si hay un tercer alumno más implicado, que pudo grabar las agresiones.

Los padres de un niño de seis años, alumno de primero de primaria del colegio San José de Las Matas, en Las Rozas, Madrid, han denunciado las agresiones sexuales sufridas por su hijo presuntamente a manos de dos compañeros de 11 años. También han denunciado al colegio por no proceder aplicando los protocolos antiacoso y antiagresiones.

Las agresiones se habrían estado produciendo desde comienzo del curso, el pasado septiembre. Los padres de la víctima se habrían dado cuenta a raíz de unos golpes y moratones detectados en el cuerpo del niño en sus revisiones médicas.

El relato de la víctima a sus padres

A raíz de ahí, el niño habría relatado a sus padres más detalles sobre los hechos que se califican por los investigadores de la Guardia Civil como agresiones sexuales.

Los supuestos agresores serían dos alumnos de 11 de años, es decir, se sexto de primaria. La víctima está en primero.

Ahora la Guardia Civil trata de aclarar si hay un tercer alumno de sexto implicado, según informa el diario ABC. Este tercer estudiante no habría participado en las agresiones pero si las habría grabado en vídeo.

Tras el caso, la Fiscalía de Menores ha abierto diligencias y la Consejería de Educación también evalúa si el centro educativo ejerció en una aplicación correcta de los protocolos previstos en este tipo de sucesos.