La titular del establecimiento realizaba tratamientos sin contar con la titulación médica y colegiación necesaria

Ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro de intrusismo

LogroñoLa Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro de intrusismo, por realizar en una clínica de Logroño tratamientos de estética con productos no autorizados y sin contar con la correspondiente titulación en medicina y colegiación.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha detallado este lunes, en una nota, que estos hechos se investigaron tras la denuncia interpuesta por el Colegio de Médicos de La Rioja.

Esta organización médica informó de las prácticas que se realizaban en un centro de estética de la capital riojana, por lo que, tras comprobar la actividad, el jueves 27 de noviembre, los agentes detuvieron a su titular y registraron la clínica, situada en una céntrica calle de Logroño.

Dispositivos incautados en el registro

En el registro, se localizaron e incautaron unos dispositivos denominados 'hyaluron pen', con los que se infiltra ácido hialurónico para aumentar el volumen de los labios.

La Policía Nacional ha recordado que las autoridades sanitarias internacionales han alertado de que este procedimiento no está aprobado y que comportan riesgos relevantes para la salud.

También se han incautado diversos viales de 'exosomas' para su inyección, aunque no hay ningún medicamento autorizado para su uso médico estético que contenga en su composición esta sustancia y no está permitida su micro inyección.

La titular del establecimiento no tenía titulación médica

Estos procedimientos los realizaba la titular del establecimiento sin contar con la titulación médica y colegiación necesaria, y sin la dirección y supervisión de un médico, como exige la normativa.

Además, se han registrado todos los dispositivos informáticos, con la finalidad de realizar un análisis forense.

La titular del centro estético, que ha sido precintado, realizaba sin titulación tratamientos con estas sustancias que generan un riesgo para la salud y en su web y en sus redes sociales publicitaba y organizaba cursos de formación para enseñar a terceras personas cómo realizar infiltraciones con estas sustancias.

La presunta autora de estos hechos, de unos 30 años, es investigada por un delito de intrusismo, por ejercer la labor médica careciendo de la titulación requerida para ello y su colegiación, y por otro delito contra la salud pública, por administrar medicamentos no autorizados.