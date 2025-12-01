El mercado negro de compra-venta de bebés: "Di a luz para vender al bebé"

La venta de bebés cada vez está más de moda

Intenta vender por 3.000 euros a su bebé a una pareja: "Dio positivo en una sustancia altamente adictiva"

En España existe un mercado oculto de compraventa de bebés, y 'El programa de Ana Rosa' ha decidido investigar este fenómeno. No es fácil encontrar una madre dispuesta a vender a su bebé, pero un recorrido por los foros apropiados de la deep web nos permite encontrar algo. Seleccionamos uno de los anuncios más recientes y nos ponemos en contacto con ella. No espera ni un minuto para dejar claro que lo más importante es el dinero. Le preguntamos qué es lo que necesita y cuenta que está desesperada, que no tiene dinero ni para comer.

Le ofrecemos una posible solución: que venga a España hasta que nazca el bebé. Pero para ella solo hay una opción: que le manden dinero y lo sigan haciendo hasta que supuestamente el bebé nazca, si es verdad que está embarazada. Claramente nos quiere engañar, por lo que cortamos la comunicación y buscamos otra madre. Esta vez, el niño ya ha nacido, pero la madre no se puede hacer cargo de él.

Madre que vende a su bebé: "Nadie sabe lo que voy a hacer, solo mi pareja y yo, porque así lo decidimos desde el principio"

Al contrario que la anterior, no pide dinero desde el primer momento. Le pedimos una videollamada y acepta sin dudar. Durante la videollamada nos muestra al niño. Al preguntarle por qué lo da a otra familia, ella explica: "No puedo tenerlo porque aquí me quedé sola y, si no trabajo, ¿Cómo lo mantengo?". Nos aclara que vende a su bebé por 3.000 euros.

Para asegurarnos de que no es una estafadora, le proponemos una manera de pagarle que evite que desaparezca con el dinero: cuando esté en el avión, mande una foto con el bebé y se le hará una transferencia, y ya en España se le pagará el resto en metálico, propuesta que no duda en aceptar. Sabe que todo lo que está haciendo es ilegal. Desde el principio de su embarazo pensó en vender a su bebé; nunca pensó en criarlo. El bebé estuvo a la venta desde que se concibió: "Di a luz para vender al bebé. Nadie sabe lo que voy a hacer, solo mi pareja y yo, porque así lo decidimos desde el principio".