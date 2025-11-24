La madre había llegado a un acuerdo por la venta de su bebé con una pareja que tenía problemas de fertilidad

Detienen a una mujer por vender a su recién nacida por 2.000 euros: hay otros cuatro detenidos, entre ellos la pareja que compró a la bebé

Dio a luz en su casa. Los médicos detectaron que las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la vivienda no eran adecuadas, por lo que decidieron avisar a la trabajadora social. Ya en el hospital, la madre advirtió a la trabajadora su intención de ceder al bebé. Mientras estaba ingresada, la progenitora, junto a otro hombre que no era el padre del bebé, lo inscribieron como hija de este hombre, todo ello a cambio de 3.000 euros. La policía tomó declaración tanto a la madre como a este hombre. No es la primera vez que esta mujer intentaba vender a uno de sus hijos.

'Vamos a ver' habla en directo con Alicia Arroyo, inspectora de la Policía Nacional, quien explica lo sucedido: "De estos hechos tuvimos conocimiento a través del servicio de protección al menor de Málaga. Detectamos que este bebé nació en la casa de la progenitora en unas condiciones higiénicas deplorables, así descritas por los sanitarios. En el hospital le hicieron pruebas de toxicidad y resultó ser positivo. La trabajadora social notificó las intenciones de la madre de vender al bebé a otra pareja".

Inspectora: "La madre ya había incurrido en hechos similares en otra provincia"

Además, explica cómo se encuentra la menor: "Dio positivo en un test de toxicidad, en una sustancia adictiva. En el mismo hospital hicimos la retirada del bebé y fue entregada a una familia de acogida temporal".

Sobre la madre del bebé: "Nosotros teníamos indicios desde que se decretó el desamparo provisional, que se materializaron en que efectivamente la madre tenía un plan sobre el bebé. Además, la madre ya había incurrido en hechos similares en otra provincia".