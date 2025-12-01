'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "La democracia está entre rejas. España no se merece este Gobierno de minoría absoluta"

Ante los escándalos de corrupción que salpican al partido liderado por Pedro Sánchez, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con editorial, en el que ha destacado un día más la complicada situación en la que se encuentra el PSOE.

"Buenos días. Somos la brújula de la dignidad, la igualdad y la justicia". Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en Malta. Justo en este mes de diciembre que estrenamos se cumplen 42 años de aquel 12 a 1 del España Malta y el presidente intenta meternos un gol haciéndose pasar por la brújula de Europa, el centinela de Occidente, cuando el GPS del Peugeot tenía un destino predeterminado: Soto del Real. Mientras Sánchez se va a una pequeña isla a aislarse de la polémica, Ábalos habla en tuiter desde prisión como el protagonista de "En el nombre del padre" para decir que en la cárcel hace mucho frío mientras se tapa con una manta de la que va tirando poco a poco, igual que Koldo", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El presidente lleva 10 días en silencio desde que salió a la luz toda esta ruta de la ignominia"

La presentadora ha continuado: "El presidente habla de la brújula de la dignidad cuyo norte son unas primarias supuestamente amañadas y cuyo sur es un rescate de Air Europa que vino presuntamente de la mano de Begoña Gómez. Al Oeste de la brújula de la dignidad aparece en la letanía el Far West de una supuesta revelación de secretos por parte del presidente cuando desveló a Ábalos la investigación de la UCO sobre Koldo. Y al Este del Edén socialista se atisba una ruta que lleva a un caserío con un casero que tenía varios zulos en propiedad. El presidente lleva 10 días en silencio desde que salió a la luz toda esta ruta de la ignominia. El silencio por respuesta. De lo que no se habla no existe. Nunca un presidente ha estado tan cercado por La Justicia, con una legislatura fantasma sin apoyos, leyes, ni presupuestos, con una senda de déficit que construye la casa por el tejado, con un escaño secuestrado, un fiscal general inhabilitado, un candidato en Extremadura procesado, unos fontaneros en el banquillo, la imputación de su hermano y su esposa y la gente protestando en las calles. Una brújula de la dignidad en la que al sureste aparece el hijo de Ábalos diciendo en el nombre del padre que Cerdán ofreció al exministro un cheque en blanco en nombre del presidente. Dice Edmundo Dantés en El Conde de Montecristo que "para cualquier mal no hay más que dos remedios: el tiempo y el silencio".

"Veremos si rompen del todo su silencio. Tiempo al tiempo. Dice Joaquín Sabina en su retirada de los escenarios que cree en la mentira como una de las bellas artes. Pongamos que hablo de Sánchez. Pero cuidado, porque como dicen en la magnífica serie The Morning Show: "La verdad es incendiaria. Y la están atacando", ha sentenciado en directo.