Dos adolescentes de 15 y 16 años se suicidaron en la madrugada del sábado 29 de noviembre en un parque de Jaén. Fue el padre de una de ellas quien, al no tener noticias de su hija, salió a buscarla y se encontró con los cuerpos de su hija y de su amiga en el parque. Ahora se sabe que una de las menores intentó quitarse la vida anteriormente, y la policía investiga si pudo influir en la decisión de su amiga. También se investiga si sufrían bullying.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Alex, padre de una de las dos menores fallecidas en Jaén, quien habla sobre su hija: "Mi hija no sufría bullying. Era una niña feliz, jamás mencionó ni hubo ninguna alerta que nos dijera que ni siquiera estuviera aburrida. Era una niña feliz, estaba pasando por su mejor momento estudiando peluquería y estética, estaba muy emocionada. El día anterior venía muy feliz de un examen que le habían hecho y había sacado la mejor nota".

Sobre lo que pudo ocurrirle a su hija, explica: "Estoy convencido de que esto no es un suicidio, es un homicidio disfrazado y que hay terceras personas implicadas. Lo que estoy seguro es que esto es más grande de lo que nosotros podemos imaginar".

Además el programa ha podido hablar con Claudia, madre de una de las menores fallecidas en Jaén, quien ha querido aclarar que su hija no sufría bullying: "Mi hija nunca sufrió bullying, mi hija era extremadamente feliz, una niña demasiado noble, demasiado responsable con sus cosas, siempre quería ayudar y siempre estaba ahí para sus amigos".

Además, explica lo que pasó el viernes por la noche: "La última vez que hablé yo con ella fue el viernes a las nueve de la noche, cuando salí de mi trabajo. La llamé, le pregunté dónde estaba y me dijo que estaba en el parque de los Patos. Le pedí que no se metiera en la oscuridad ni nada de eso, y me dijo que iba a estar un rato y que luego se iba para casa. Al ver que a las diez no venía, comienzo a llamar y no me responde, por lo que empiezo a llamar a su amiga y tampoco me da respuesta. Entonces llamé a su madre y me dice que tampoco le responden, así que ya me empiezo a preocupar. En un momento pensé que le habían robado el teléfono".

También comenta lo que les ha parecido extraño: "Para mí lo más extraño es que mi hija no me contestara el teléfono, porque ella jamás dejaba de hacerlo. Tampoco nos cuadran unos mensajes: yo le digo que a las diez en casa y, a las 21:41, su amiga le manda un mensaje como dándole las gracias por haber sido su amiga, pero supuestamente estaban juntas. Luego le manda unos mensajes a su novio diciéndole que le amaba pero que tenían que terminar la relación, pero al verlos no reconocemos la escritura de mi hija; no era la forma en la que ella escribía".

Además, aclara: "No pienso que se suicidaran, aquí pasó algo más, las drogaron o algo. No eran pareja, se querían como amigas, se querían como hermanas".