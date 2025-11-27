Patricia Pardo ha reaccionado en 'Vamos a ver' a la entrevista de Juan Carlos I en la televisión francesa

Juan Carlos I, en una entrevista en la televisión francesa: "Todo el mundo comete errores. Espero que el pueblo español comprenda lo que hice"

Tras la polémica y esperada entrevista del emérito en una televisión francesa, en la que ha hablado de la situación actual de la Corona, de su exilio y de su hijo, el actual rey Felipe VI, 'Vamos a ver' ha analizado junto a la periodista Mariángel Alcázar, experta en Casa Real, los titulares más importantes.

Tras ver los fragmentos más destacados de dicha entrevista, la presentadora Patricia Pardo ha reaccionado: "En esa familia no hay nadie que le diga a él por qué no te callas?", ha dicho recordando las palabras del emérito al presidente Hugo Chávez.

Mariángel Alcázar, experta en Casa Real, ha analizado en 'Vamos a ver' la entrevista del emérito en la televisión francesa

En la entrevista, realizada por Stéphane Bern y bajo el título 'Juan Carlos I: Las confidencias de un rey en desgracia', el rey emérito defiende su legado y en particular la Constitución de 1978, que asegura que es el logro del que se siente más orgulloso, y también reconoce una vez más su añoranza por España, pese a viajar una vez al mes para las regatas, y su deseo de regresar.

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia. Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho", dijo el monarca al hacer balance de los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014), con motivo de la publicación en Francia a principios de mes de su libro de memorias 'Reconciliación'.

El rey emérito reivindicó una vez más su paternidad de la Constitución española, su papel clave en la Transición democrática, su relación con Francisco Franco, con su hijo Felipe VI, con su padre Juan de Borbón y otros personajes históricos, y respondió de forma telegráfica a las preguntas sobre los escándalos económicos y amorosos que salpicaron la última parte de su reinado.

Todos los hombres comenten errores y todo el mundo los comete", se justificó, pero preguntado por el periodista franco-luxemburgués especializado en Historia, realeza y patrimonio Stéphane Bern, sobre si se arrepentía de algo, Juan Carlos I respondió con un escueto "no".

"¿Y remordimientos?", continuó el también director del programa 'Secretos de la Historia', cuyo último capitulo se titula 'Juan Carlos, ¡Gloria y Exilio!' y también se emitió este miércoles, el rey emérito aseguró: "No, intento no tener ninguno". Cuestionado a renglón seguido sobre "si tuviera que volver a hacerlo, ¿tendría más cuidado?", Juan Carlos I declaró: "Sí, naturalmente".