'El tiempo justo' habla con Javier, barcelonés víctima de una estafa en la que usan sus fotografías

Javier nunca imaginó que su mirada azul, su sonrisa perfecta y su estilo pulido serían el anzuelo ideal para una estafa internacional en la que engañaban a mujeres y les pedían dinero. 'El tiempo justo' ha hablado con este barcelonés que acumula miles de seguidores en las redes sociales por su estilo de vida.

Todo comenzó cuando algunas de las mujeres estafadas contactaron con él para alertarle de que estaban usando sus fotografías en aplicaciones de citas para engañarlas y pedirles dinero. Algunas de las víctimas han sido estafadas entre 24.000 y 150.000 euros y le reclaman a Javier el dinero robado por los impostores.

Además, el verdadero dueño de las fotografías ha reconocido el desgaste emocional que supone al descubrir la verdad: “Lo peor es la pena. Sufren cuando descubren que no soy yo con quien han hablado. Es una estafa triste, económica y sentimentalmente”.

Las conversaciones a las que ha tenido acceso 'El tiempo justo' revelan el desconcierto entre las mujeres que se encuentran con sus fotografías: “¿Este eres tú? Estoy en Riviera Maya y me ha entrado un tío con esta foto de perfil”, le escribía una mujer advirtiendo a Javier. Otras mujeres confesaban haber sentido que era “demasiado bueno para ser verdad”.

Sus fotos estafan a mujeres de todo el mundo

Javier ha contado que las mafias que utilizan sus fotografías y videos operan desde distintos países y replican su identidad sin freno por todo el mundo: “Estoy en perfiles de Estados Unidos, Australia… en mil sitios”, reconocía. Además, el barcelonés cree que los delincuentes utilizan sus fotos y la inteligencia artificial para convencer a las víctimas y anima a las víctimas a denunciar los perfiles en las aplicaciones para ligar.