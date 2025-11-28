Miguel Salazar Madrid, 28 NOV 2025 - 17:16h.

Aragón ha sido la primera comunidad en decretar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios por la rápida llegada de la gripe

La mascarillas podrían volver ante la epidemia de gripe en España: "Serían muy recomendables"

La gripe K ya está aquí. Esta variante, muy expandida en muchos países europeos, azota ahora con fuerza y antes de lo habitual a nuestro país. Según los expertos, hay más personas susceptibles a la variante que tiene los síntomas propios de cualquier gripe.

La diferencia con respecto a otras oleadas de esta enfermedad está en que llega sin aviso y hay quienes ya se están preparando para evitar los síntomas más graves de la dolencia (fiebre alta, tos -a veces alta o dolores musculares). El ministerio de Sanidad se ha reunido con las autonomías para cuadrar cómo gestionar la oleada de gripe K.

Carmen padece una bronquitis aguda crónica. Es de las pocas personas que ha entrado al centro de salud Reina Victoria de Madrid, tal y como narra en directo la reportera María Hernando. "He sido paciente oncológica, para mí contagiarme supone un riesgo mucho más alto", comienza diciendo. La mujer ha hecho un llamamiento ante esta espiral de gripe que aterriza con fuerza en España.

"Sí que agradecería el hecho de que gente que sí que la tuviera llevara la mascarilla para personas como yo que estamos inmunodeprimidas, tuviéramos menos ocasión de contagiarnos", comparte en 'El tiempo justo'. Carmen trabaja con niños y cree que en muchas ocasiones "tienen más conciencia que los adultos".

Aragón ha sido la primera comunidad autónoma en decretar la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios ante la expansión de la gripe K. "Yo bajo mi punto de vista sí que veo necesario cuando se disparan tanto los casos usar la mascarilla, aunque sea temporalmente quedarte en casa, aunque sea perderte días lectivos pero por lo menos no contagiar", reflexiona.

Carmen recuerda además el duro episodio que sufrió hace dos semanas, cuando tuvo un virus muy fuerte. "Tuve que ir a urgencias varias veces, me costaba mucho respirar. Tuve que pedir por favor que sabiendo mi condición oncológica se pusieran la mascarilla para no contagiarme", relata.