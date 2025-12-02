Joaquín Prat celebra las condiciones de los cerdos del ganadero que conecta con 'El tiempo justo'

Alerta ante la peste porcina es España: "No es fácil de controlar"

Después de que saltase la noticia de la crisis porcina en Cataluña, el mercado de esta carne vive una situación inédita, llegando a mínimos históricos del precio del cerdo, bajando hasta 1,20 euros el kilo, la mayor caída registrada en tres décadas. Este golpe ha sorprendido al sector y a los ganaderos porque, según los expertos, la carne continúa siendo totalmente segura.

El brote de peste porcina detectado recientemente afecta únicamente a jabalíes y en un radio muy limitado de 20 kilómetros, sin impacto sobre el cerdo doméstico. Esta crisis preocupa a los consumidores porque, en España, recuerdan la periodista de 'El tiempo justo', “del cerdo nos gusta todo, hasta los andares”.

Desde el Valle de los Pedroches, en Córdoba, 'El tiempo justo' ha comprobado cómo viven esta situación los ganaderos. Allí más de 500 cerdos 100% de bellota pastan con total normalidad. Aunque el brote está localizado en Cataluña, los productores andaluces comparten la inquietud de sus compañeros: si la enfermedad llegara a su zona, el impacto sería devastador no solo para ellos, sino para transportistas, trabajadores del campo y todo el tejido económico que depende del porcino.

Mensaje tranquilizador de los ganaderos

Francisco, ganadero con más de 40 años de experiencia, explica que el producto estrella, el cerdo ibérico de bellota, no verá afectado su precio ni su calidad, ya que los jamones y paletas que se consumen ahora proceden de campañas anteriores. Las piezas que llegarán a la mesa esta Navidad se sacrificaron en enero y febrero, antes del brote. Lo mismo ocurre con cortes nobles como la presa o la pluma.

Aun así, la preocupación permanece: los ganaderos saben que su futuro depende de la salud de cada animal y mientras vigilan cualquier posible expansión de la enfermedad, presumen del bienestar de sus cerdos. Joaquín Prat ha destacado cómo ha visto a esos ejemplares: “Se les ve felices, sanos y en su hábitat”, afirmaba el presentador.