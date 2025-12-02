Las víctimas de la DANA critican que Carlos Mazón sea premiado con un plus económico y un nuevo cargo pese a su cuestionada gestión

El PP pone a Mazón como portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts e ingresará 9.000 euros más al año

Tras su polémica gestión de la DANA, el PP, lejos de exigir a Carlos Mazón que renuncie a su acta, parece premiarle al nombrarle portavoz de la Comisión de Reglamento de Las Cortes Valencianas, un cargo que le supondrá un plus de casi nueve mil euros al año. Se trata, además, de una comisión que no se reúne desde 2020. Aun así, Mazón mantendrá su acta de diputado. Una decisión que ha indignado a víctimas, familiares y oposición.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas DANA 29 de Octubre, quien detalla cuánto va a cobrar Mazón con su nuevo puesto: "Son 600 euros más al mes que le regala su partido. Se suman a los 60.000 euros de diputado y a los 11.000 de indemnización. En total, 75.000 euros al año que estará llevándose Carlos Mazón".

Gradolí añade sobre Mazón: “"Tendría que haber dejado su acta de diputado y cobrar de los valencianos cero euros. Pero va a seguir cobrando y, además, premiado con un plus por una comisión que ni siquiera funciona".

Sobre Pérez Llorca, señala: "De momento no tenemos comunicación ni disculpas. Ayer, el conseller Rovira dijo en Les Corts que una de las víctimas falleció porque tomó la decisión de volver a su casa, cuando ya había estado pendiente de toda la comunidad educativa. Eso es precisamente lo que no hizo el conseller Rovira. Por eso pedimos su dimisión desde nuestra asociación".