Puri es victima de una estafa en la que un falso Pablo Alborán le ha pedido dinero por valor de más de 10.000 euros

El hombre suplantado por el 'falso guapo' muestra su apoyo a una víctima de la estafa: "Todo somos vulnerables en algún momento y más en el amor"

Un romance ficticio, miles de euros perdidos y un cantante involucrado en una estafa. Así comenzó la pesadilla de Puri, una mujer de 70 años que cayó en las redes de un estafador que se hacía pasar por el cantante malagueño Pablo Alborán. Lo que empezó como una conversación inocente derivó en un engaño emocional y económico que ha dejado a la víctima con una deuda de hasta 12.000 euros.

La historia se remonta varios años atrás, cuando alguien contactó con Puri a través de redes sociales y le facilitó un número de teléfono que supuestamente pertenecía al artista. A partir de entonces comenzó un constante intercambio de mensajes cargados de afecto para engañarla: "Mi amor, cada vez que pienso en ti, mi corazón se llena de una abrumadora sensación de amor y gratitud", le escribía el impostor, quien poco a poco fue ganándose su confianza.

El falso Pablo Alborán comenzó a pedirle tarjetas prepago de distintos proveedores en las que Puri ingresaba dinero para después enviar fotografías del código. Como ha contado su hijo Emilio en 'El tiempo justo', descubrió la estafa en 2024, cuando su madre ya acumulaba una deuda de entre 10.000 y 11.000 euros. "Cuando yo lo descubro, ella ya había entregado miles de euros. Y cuando se da cuenta de que puede ser una estafa, vuelve a empezar, porque aparece otra persona que continúa el engaño", explicaba.

Se aprovechan de personas vulnerables

"Mi madre vive sola desde que se jubiló y pasa mucho tiempo sola. La soledad es un problema y se convierte en una estafa que no es solo económica, también emocional", admitía su hijo, Emilio. Los estafadores se aprovechan de la vulnerabilidad de ciertas personas para conseguir estafarles grandes cantidades de dinero.

A pesar de los intentos de su hijo por protegerla, retirándole el acceso directo al dinero, entregándole efectivo o incluso proporcionándole tarjetas prepago controladas, Puri siguió creyendo por momentos que realmente mantenía una relación con Pablo Alborán: "Hay días que sí y días que no", reconoce Emilio acerca de la confusión emocional de su madre. La familia ha denunciado los hechos en varias ocasiones ante los Mossos d’Esquadra, incluso los primeros sucesos de 2023.