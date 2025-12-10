Dos menores varones han sido condenados a seis años y una joven de 17 años, la tercera implicada, ha sido condenada a cinco como cómplice

El abogado de la educadora social asesinada en Badajoz por tres menores: "Fue un ataque sorpresivo y violento"

Los tres menores implicados en el asesinato de Belén Cortés, la educadora social a la que arrebataron la vida el pasado 9 de marzo tras acudir a trabajar a un piso tutelado en el que se encontraban en Badajoz, han sido condenados. Dos de ellos, varones que entonces tenían 14 y 15 años, han sido sentenciados a seis años de internamiento, mientras una tercera menor, que tenía 17, ha sido condenada a cinco como cooperadora necesaria.

Ha sido el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz el que así lo ha estimado, imponiendo las citadas penas a los dos primeros menores al considerarlos culpables de los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada. Además, a uno de ellos le condena por los delitos de conducción sin permiso y por los daños producidos en el coche de la educadora, el cual cogieron tras el crimen para poner rumbo a Mérida, teniendo un accidente antes de llegar.

Los tres menores, condenados a internamiento en régimen cerrado

La jueza encargada del caso, además, también condena en su sentencia a los menores varones a la pena de tres años de libertad vigilada, tal como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

En el caso de la menor de 17 años implicada en los hechos, la sentencia le condena por el delito de cómplice de asesinato y robo con violencia en casa habitada, por lo que le impone la pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado, además de los tres años de libertad vigilada.

El asesinato de la educadora social Belén Cortés en Badajoz

El crimen ocurrió durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores. El cuerpo de la víctima, identificada como Belén Cortés, educadora social que acudió ese día allí a trabajar, fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo.

Dos de los menores habían estado fugados durante una semana en la que cometieron distintos robos para pagar el consumo de drogas. Volvieron al domicilio 36 horas antes del crimen y aquella noche querían volver a fugarse, lo que habría detonado el crimen.

Ambos, junto a la menor de 17 años, robaron después el coche de la víctima y se marcharon con él rumbo a Mérida. Un cuarto menor, sin embargo, se fue a otro piso tutelado y contó lo ocurrido.

Ahora, los tres menores implicados han sido condenados. Además de su internamiento en régimen cerrado, tendrán que indemnizar de forma directa y solidaria con la Junta de Extremadura a los familiares de la víctima con más de 620.000 euros.

La sentencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.