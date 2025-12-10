Pediatra de urgencias, sobre la huelga: "No hemos recibido ninguna llamada por parte del Ministerio de Sanidad"

Segundo día de huelga nacional de los médicos en el que protestan por sus condiciones laborales

Los médicos protestan contra el borrador del Ministerio de Sanidad: "No tiene conciliación familiar, nuestro sueldo es muy bajo"

Hoy es el segundo día de huelga nacional de los médicos, que durará hasta el viernes. Protestan contra la reforma del estatuto que regula sus condiciones laborales. Las manifestaciones de las batas blancas recorren las principales ciudades del país, sobre todo por sus condiciones laborales y con la ministra de Sanidad en el foco de las protestas.

'La mirada crítica' habla en directo con David Andina, pediatra de urgencias. David explica que, tras el primer día de huelga, no han recibido ninguna llamada: "Hasta donde yo sé, no hemos recibido ninguna llamada por parte del Ministerio de Sanidad".

Además, comenta el seguimiento que está teniendo la huelga: "La huelga tiene un seguimiento masivo, dentro de que los servicios mínimos que tenemos son muchas veces incluso mayores que los de un día normal. Pero tanto los médicos residentes como los médicos adjuntos vamos a ir a la huelga todos los días que nos convoquen, porque la situación que vivimos en las guardias, la falta de profesionales… todas esas cosas hacen que tengamos que salir a la huelga, porque no nos dejan otra opción".

Sobre los tuits de Mónica García cuando era médico, acerca de la importancia de la salud mental para los médicos: "Era lo que decía cuando era médico, ahora que es ministra nos presenta un marco que nos obliga a hacer guardias de 24 horas los fines de semana, que las horas de guardia no coticen ni generen ningún tipo de descanso posterior. Es inexplicable, y también lo era para ella. Queremos que eso cambie, mientras eso no cambie, tenemos que hacer huelga".