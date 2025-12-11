Exclusiva | La información que posee Leire Díez para amenazar al PSOE: "Podría perjudicarles"

Leire Díez, detenida por supuestas irregularidades en contrataciones públicas, mantenía hasta hace poco contacto con la cúpula del PSOE

La detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández: los delitos que se investigan y su paso a disposición judicial

Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE', fue detenida este miércoles por la Guardia Civil junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por su supuesta implicación en irregularidades en contrataciones públicas. Aunque desde el PSOE aseguran no conocerla, Díez conocía muy bien los entresijos del partido y era la encargada de negociar en nombre de Santos Cerdán en la sombra.

'El programa de Ana Rosa' ha podido confirmar en exclusiva que Leire Díez mantenía hasta hace pocos días contacto directo con la cúpula más alta del PSOE. Nunca se desligó de algunos importantes dirigentes, con quienes mantenía relación incluso desde su época en Cantabria.

Álvaro López, reportero del programa: "Entiende que quieran desmarcarse públicamente, pero no tolera que le falten el respeto"

Álvaro López, reportero del programa que ha hablado en varias ocasiones con Leire Díez, explica: "Siempre se ha mostrado especialmente molesta cuando compañeros del PSOE se han mofado de su papel. Entiende que quieran desmarcarse públicamente, pero no tolera que le falten el respeto. Dos momentos la molestaron especialmente: cuando Diana Morant, la ministra, la llamó 'Antoñita la fantástica' y cuando Óscar Puente se refirió a ella como 'folletín'".

Además, añade sobre cómo reaccionó Díez ante estas faltas de respeto: "Durante esos días escribió y mantuvo contacto directo con un miembro de la dirección socialista en Ferraz para pedir que rebajaran el tono, a modo de aviso. Por lo tanto, siempre ha mantenido contacto con dirigentes socialistas hasta el final, e incluso amenaza con revelar información sensible, tanto personal como política, que podría perjudicarles, a pesar de que aún la califican como una simple exmilitante".