Exclusiva | Los audios de la coartada del padrastro del niño de Almería: "No sé nada de ella ni del niño"

Exclusiva | Las imágenes de la madre y el padrastro trasladando el cuerpo sin vida del niño de Almería

Juan David, detenido por la Guardia Civil, enviaba audios a un amigo intentando construir una coartada

Compartir







Los últimos audios enviados por Juan David, padrastro del niño asesinado en Almería y uno de los acusados del crimen, muestran cómo intentaba construir una coartada ante un amigo entre las tres y media de la tarde y las once de la noche del 3 de diciembre, momento en el que fue detenido por la Guardia Civil. En esos mensajes, le comenta a su amigo que se encuentra nervioso y que no sabe nada ni de su pareja ni del pequeño durante todo el día, expresando su agobio y diciendo que va a salir a buscarlos.

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a los audios de Juan David: "Ahora que estoy llegando a casa, no está ella, ni el niño. Ella temprano estaba toda mal, estaba todo raro. Tampoco me responde al teléfono, ni nada. Por eso te escribo por si sabías algo de ella".

Padrastro del niño de Almería: "He salido por ahí a caminar a ver si la veo y nada"

A las tres y media de la tarde, cuando el niño llevaba muerto unos 18 minutos, envía un audio preocupado por dónde podrían estar, mintiendo para intentar construir su coartada: "No nos hemos peleado, ni nada. No sé, a mí no me contesta ni nada. Estoy preocupado, la verdad, demasiado. He salido por ahí a caminar a ver si la veo y nada. Dios mío bendito. Yo no sé en verdad, toda esta mierda".

En el último mensaje informa a su amigo que ya está bajo custodia policial: "Estoy aquí en la Guardia Civil".