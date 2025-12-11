La Policía Nacional ha señalado en un vídeo en TikTok que es falso que se puedan escanear códigos QR sin riesgos

La Policía Nacional ha publicado en su cuenta oficial de TikTok un nuevo vídeo en el que desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre ciberseguridad, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre prácticas cotidianas que pueden poner en riesgo sus datos personales. En el vídeo, presentado en formato de 'verdadero o falso', los agentes aclaran varias creencias erróneas sobre el uso de redes, aplicaciones y dispositivos.

Uno de los mitos más repetidos es que conectarse a una red Wi-Fi pública es totalmente seguro. La Policía recuerda que esto es falso: en una red abierta, cualquier persona con conocimientos básicos podría monitorizar las páginas que visita el usuario e incluso interceptar datos sensibles como contraseñas.

Especial cuidado con los códigos QR

Otro de los avisos se centra en los códigos QR. Aunque provengan de una entidad aparentemente fiable —por ejemplo, un parquímetro—, la Policía señala que es falso que se puedan escanear sin riesgos.

La razón: estos códigos pueden ser fácilmente sustituidos por otros fraudulentos colocados encima mediante simples pegatinas.

Las recomendaciones de la Policía

Desde la Policía Nacional se recomienda verificar que el código QR no haya sido manipulado antes de usarlo, señalando que en algunos casos los estafadores colocan adhesivos falsificados sobre los códigos legítimos.

También insiste en prestar atención a la dirección web a la que redirige el código. Siempre se debe comprobar que el enlace de vista previa te lleva efectivamente a la página que quieres visitar.

Una vez dentro de la web, la Policía sugiere analizar su apariencia visual en busca de posibles pistas que indiquen que es fraudulenta, como imágenes de baja resolución o errores ortográficos.

Además, se recomienda desconfiar de mensajes que inviten a actuar con urgencia o requieran la introducción de datos personales o bancarios. Por último, se recuerda que no es necesario descargar aplicaciones adicionales para leer códigos QR, ya que la cámara del teléfono móvil es suficiente.

El QRishing, un fraude en auge

El riesgo de fraude con códigos QR no se limita a pagos y devoluciones, sino que también afecta a otros entornos, como los cargadores de vehículos eléctricos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado recientemente sobre la creciente amenaza del QRishing, una técnica en la que los delincuentes colocan códigos QR falsificados sobre los originales para redirigir a los usuarios a sitios web fraudulentos.

Según la OCU, este tipo de estafa ha sido detectada en varias estaciones de carga de vehículos eléctricos y en otros servicios que utilizan códigos QR, como alquileres de bicicletas o parquímetros. El problema, advierte la organización, es que las cantidades sustraídas suelen ser pequeñas, lo que dificulta que las víctimas detecten el fraude de inmediato.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la OCU recomienda examinar cuidadosamente el código QR antes de escanearlo, verificar la URL a la que dirige y, siempre que sea posible, utilizar aplicaciones oficiales en lugar de enlaces externos. También aconseja contactar con el proveedor del servicio ante cualquier duda y, en caso de haber sido víctima de una estafa, bloquear la tarjeta bancaria y denunciarlo al banco.

Otros avisos de la Policía

En su vídeo publicado en TikTok, la Policía también advierte de otras estafas de mensajería como cuando se recibe un código de activación de WhatsApp destinado a otra persona.

Según explica la Policía, es rotundamente falso que reenviar ese código sea seguro. Hacerlo permitiría al estafador tomar control total de la cuenta de WhatsApp de la víctima y acceder a sus conversaciones y contactos.

Por último, los agentes confirman como verdadero que llevar el Bluetooth activado en espacios públicos puede ser una puerta de entrada para ciberdelincuentes. Aun así, subrayan que el riesgo puede minimizarse si los dispositivos se mantienen actualizados.

Con esta campaña, la Policía Nacional busca reforzar la educación digital entre los usuarios y recordar que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a las ciberestafas.