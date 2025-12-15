Miguel Salazar Madrid, 15 DIC 2025 - 20:27h.

La joven se enfrenta a contar su infierno en televisión con la intención de ser referente de superviviencia: "Me sentiré realizada si ayudo a alguien"

La dolorosa historia de María José con su familia adoptiva: "Me encerraban en la habitación y me daban de comer en el suelo"

Hablar sana. Para Sophia es necesario contar que fue víctima de abusos sexuales cuando era pequeña. Así cree que podrá pasar página y caminar hacia adelante. "Quiero ayudar a muchas personas que han pasado lo mismo para que por lo menos se anden con ojo", lanza en directo.

La joven nació en Brasil, pero a los 4 años vino con su madre a España. Se mudaron a Móstoles, para vivir con toda su familia excepto con su abuela. Tanto esta como su progenitora trabajaban todo el día y apenas tenían tiempo para cuidar de ella. Por eso, era la pareja de su abuela quien podía atenderla en los ratos libres.

Fue precisamente este individuo el que abusó de ella con 5 años. "Empezó como un juego", relata. Sophia intentaba no trasladarle a nadie sus quejas por las reprimendas que podía tener. "'Si se lo dices a alguien diré que te habrás portado muy mal y cosas así'", le decía su agresor.

Su madre descubrió las heridas de los abusos

Como ella misma dice, "no es lo mismo" lanzar amenazas contra una persona mayor que con un niño. "Me daba miedo quedarme con él a solas", relata. Fue su madre la que descubrió un buen día el infierno que había vivido. "Llegó ese día que dijo: Qué te ha pasado? Tienes eso rojo... me seguía preguntando y se lo dije lo que había pasado", cuenta.

En cuanto tuvo constancia de ello, su madre fue "corriendo" a comisaría y a avisar a los médicos. "Hicieron todos lo que estaban en sus manos estoy agradecida por ello", aclara a la vez que reconoce que hubiera preferido otro final. "Se quedó pendiente porque fueron tres días preso y salió, orden de alejamiento y ya está. No se podía hacer nada más", cuenta.

La pareja de su abuela huyó a Brasil y actualmente desconoce si está localizado. "Para mí seria un alivio que lo procesasen y cumpliese su condena", relata. Sophia ha querido agradecer en el programa de Telecinco a su madre, Luciana, todo su apoyo entre tanta crueldad.