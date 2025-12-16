Compañero del cirujano detenido: "Me parece inverosímil que las dos enfermeras vieran eso y no hicieran nada"

El acusado asegura no haber violado a la víctima durante la intervención, ya que en ningún momento estuvo a solas con la paciente

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia, lo niega: "Se les destroza la vida sin juicio"

El cirujano que continúa en prisión asegura que durante la intervención nunca se quedó a solas con la paciente. Esta es su versión para defenderse. Sin embargo, otras fuentes del caso afirman que expulsó del quirófano al resto del equipo y que dos enfermeras permanecieron dentro, pero apartadas, ellas fueron las que alertaron al hospital. Antes de la intervención, supuestamente agredió a la víctima aprovechando que estaba sedada, e incluso en revisiones posteriores un ginecólogo confirmó que presentaba lesiones compatibles con una violación.

'Vamos a ver' ha hablado con compañeros de trabajo del cirujano, quienes se muestran sorprendidos tras los hechos: "Yo trabajé con él y siempre tenía un buen trato con sus pacientes. Es que no me lo creo". Incluso algunas pacientes salen a defenderle: "Yo alucino, tanto yo como una amiga que también se sometió a una intervención con él no damos crédito. El trato era muy correcto, en ningún momento nos tocó de forma extraña".

Compañero del cirujano acusado de violación: "Me parece imposible que en un quirófano ocurra algo así porque entra y sale mucha gente"

Además, el programa ha entrevistado en directo al doctor López Saucedo, quien ha trabajado en varias ocasiones con el cirujano acusado: "Estoy muy sorprendido, me parece imposible que en un quirófano ocurra algo así porque entra y sale mucha gente. Me parece inverosímil que las dos enfermeras vieran eso y no hicieran nada".

Sobre las dos enfermeras presentes en el quirófano, añade: "Ellas continuaron asistiendo la cirugía, no alertaron de nada, no le dijeron nada al cirujano. Hasta que salieron de su horario de trabajo y presentaron la denuncia, sin comunicar nada previamente. Me parece sospechoso, no de parte del doctor, sino de parte de este personal".