El 40% de los vascos se declaran ateos o no creyentes frente al 34% de los católicos

BilbaoLa Real Academia Española de la Lengua (RAE) define el término ateo, como la persona que no cree o niega la existencia de Dios o dioses. En España, 11 de cada cien personas se reconoce abiertamente atea, un porcentaje que en Euskadi se eleva al 20 por ciento, siendo la región en la que más ateos hay. Entre ateos y no creyentes el porcentaje se eleva al 40 por ciento y supera al de vascos que se declaran católicos y que es del 34%. Galicia y La Rioja son las otras dos comunidades que registran mayor número de ateos. Una opositora a Policía se examina en Euskadi, sola y de noche, por su religión.

El 44 por ciento de los vascos admiten que ni pertenecen a una religión ni tampoco se consideran personas espirituales y Euskadi es la comunidad donde más personas admiten que nunca rezan, solo superada por Ceuta y Melilla.

El primer Barómetro sobre Religión y Creencias en España, realizado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, concluye que Euskadi es la segunda comunidad autónoma donde mayor porcentaje de personas no creyentes hay, solo superado por Cataluña. Además, es el territorio en el que más personas niegan la existencia de dios.

Nunca rezan y van poco a misa

La creencia en las energías, la existencia del alma y la vida después de la muerte, son, por este orden, los aspectos concretos en los que creen "mucho o bastante" los ciudadanos del País Vasco, según esta encuesta. Mientras que la videncia, la reencarnación y los ángeles son aquellos que menos seguidores cosechan.

En cuanto a la asistencia a ceremonias religiosas, Euskadi se sitúa, por detrás de Ceuta y Melilla, Cataluña, Asturias, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, como la sexta comunidad autónoma donde más personas hay que nunca acuden a ceremonias religiosas, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, como bodas, funerales. Además, el 54 por ciento de los vascos encuestados admite que nunca reza.

El primer Barómetro sobre Religión y Creencias en España, un estudio pionero y único en su género en Europa. La iniciativa del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, nace para medir el nivel de cumplimiento de la libertad religiosa en nuestro país. La primera conclusión es que de las 4.742 personas encuestadas, hay una división equitativa entre personas que declaran tener creencias religiosas (49%) y las que no (51%).

Diversidad religiosa, positiva

Hay más mujeres creyentes que hombres y ellas, en todos los tramos de edad, excepto las de 25 a 34 años y las mayores de 64 años, se reconocen más creyentes que los hombres. Por comunidades, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, son las comunidades con más personas creyentes. Las personas cuyo continente/región de origen es América y las nacidas en África son las que se consideran más creyentes.

Entre sus principales conclusiones, la investigación muestra que la sociedad española, en particular los más jóvenes y las mujeres, considera muy positiva la diversidad religiosa, aunque desconoce la mayoría de las creencias minoritarias existentes en el país. Además, el catolicismo y el budismo resultan como las corrientes con mejor valoración.

Realizado a partir de los datos recogidos en más de 4742 encuestas, el barómetro no solo arroja un mapa religioso de la España actual, sino que, al publicarse cada dos años a partir de ahora, también medirá las transformaciones de la sociedad y servirá como una herramienta para el diseño de mejores políticas públicas.