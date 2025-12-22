Los 4 delitos por los que puedes entrar en la cárcel por culpa de la Lotería de Navidad

Falsificación de décimos, estafas, apropiación indebida o fraude informático son algunos de los delitos asociados al sorteo navideño.

Cada 22 de diciembre, millones de españoles viven con expectación el instante en el que los niños del Colegio de San Ildefonso toman el escenario del Teatro Real de Madrid para cantar los números y los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La Lotería de Navidad es una tradición cargada de ilusión, pero lo que debería ser una jornada de alegría puede convertirse en una auténtica pesadilla: cometer determinados delitos relacionados con el sorteo puede acarrear penas de prisión.

‘El programa de Ana Rosa’ desvela cuáles son los delitos vinculados a la Lotería de Navidad que pueden conllevar consecuencias penales. El primero, y quizá el más burdo, es la falsificación de décimos, un delito castigado con penas de cárcel. Aunque algunas personas creen que pueden colar décimos falsos, lo cierto es que estos cuentan con medidas de seguridad muy similares a las de un billete y su falsificación resulta prácticamente imposible.

El segundo delito, bastante habitual, es la estafa. Se produce cuando alguien se acerca por la calle ofreciendo supuestos décimos premiados con el primer premio, alegando que no puede cobrarlos por problemas con el banco y pidiendo dinero a cambio.

Compartir una foto del décimo por WhatsApp no basta

Otro delito relacionado con los premios de la lotería es la apropiación indebida. Una fotografía enviada por WhatsApp no es suficiente para acreditar la copropiedad de un décimo, aunque puede servir como indicio. Lo más recomendable es dejar constancia por escrito mediante un recibí en el que figuren el nombre y los apellidos de las personas que comparten el décimo, así como el porcentaje correspondiente.

Por último, está el fraude informático, intentar manipular la lista de premios o presentar un décimo no premiado como si lo fuera mediante medios digitales. Este tipo de acciones constituye un delito de fraude y estafa.