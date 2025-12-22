Una lotera de Madrid entrega el segundo premio el día de su cumpleaños: "Nunca hubiera cogido ese número"

Raquel Méndez, trabajadora desde hace catorce años en la administración de lotería de la Calle del Barquillo, ha entregado el segundo premio el día de su cumpleaños

Lotería de Navidad 2025, en directo: 79.432, el Gordo que vuelve a estar muy repartido con León y Madrid entre las agraciadas

Con una sonrisa y con una botella de champán a punto de abrir, Raquel Méndez, una de las trabajadoras de la administración de lotería de la Calle del Barquillo, ha celebrado este lunes la entrega del segundo premio de la Lotería de Navidad, el día de su cumpleaños y con la vista puesta en su jubilación.

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real ha correspondido al número 70.048, y está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

El 70.048 ha salido a las 09:21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño en 2024.

En declaraciones a los periodistas, Raquel Méndez, trabajadora desde hace catorce años en esta administración -una de las más antiguas de Madrid-, ha explicado que, para ella, entregar este premio supone "salir por la puerta grande", ya que tiene en mente su jubilación y es, además, el día de su cumpleaños.

En esta línea, ha señalado que, "si bien esperaba el gordo", para ella "es muy importante" haber podido dar este premio que, según ha comentado, ha sido un número que tenían en ventanilla y que se ha ido dando a "muchísima gente del barrio, muchas empresas, organismos y, también, de forma online".

"También tocan los feos"

"No tenía la sensación de que iba a tocar. Yo soy también bastante especialita con el número y nunca lo hubiera cogido. Hace dos o tres años salió también uno muy bajito, que son números atípicos. Pero mira, también tocan los feos, no solo los guapos porque siempre vamos al 13, el 7, el 8...", ha confesado.

Este es el segundo premio más importante del sorteo de Navidad que ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster.