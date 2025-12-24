Ábalos y Koldo cenarán esta Nochebuena en la cárcel de Soto del Real con un menú navideño especial y opción de visitas en horario ordinario

José Luis Ábalos y Koldo García afrontan su primera Navidad alejados de sus familias tras su ingreso en la prisión de Soto del Real el pasado 27 de noviembre.

'El Programa de Ana Rosa' ha sabido que ambos cenarán esta noche en el centro penitenciario y que, durante el día, podrán recibir visitas dentro del horario habitual. El menú especial de Nochebuena consta de un aperitivo de langostinos, sopa de marisco como primer plato, cordero asado de segundo y, de postre, un surtido de dulces navideños.

Funcionario de prisiones: "En Navidad y en Año Nuevo está establecido que los internos tengan lo que se llama un racionado doble"

Además, el programa ha hablado en directo con Joaquín Leyva, funcionario de prisiones, quien explica cómo se organiza el menú de Navidad en la cárcel: "En Navidad y en Año Nuevo está establecido que los internos tengan lo que se llama un racionado doble. Se sirve una cantidad mayor a la habitual por preso y día. Desde un punto de vista humanitario puede tener sentido que en una noche tan especial tengan un menú distinto, aunque resulta curioso que los trabajadores no lo tengan".

Sobre las visitas, aclara: "Por la noche no pueden recibir visitas, los horarios se mantienen con normalidad. Muchos internos intentan cuadrar su vis a vis mensual o su comunicación semanal en estas fechas, pero otros prefieren que sus familias no se desplacen para evitarles lo complicado que es acceder a un centro penitenciario. Son situaciones delicadas y hay que estar muy pendientes del estado anímico del preso, tanto si hay exceso de euforia como si aparece una nostalgia intensa, que podría derivar en situaciones no deseables".