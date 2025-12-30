"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", señalan las autoridades locales

El emotivo adiós a Lía, la niña fallecida tras el naufragio de Indonesia, de sus clubes de fútbol: "Deja un vacío imposible de describir"

Compartir







La operación de búsqueda de los pasajeros del barco turístico naufragado en la isla de Padar, en Indonesia, con una familia compuesta por seis españoles, continúa. Mientras ayer se confirmaba el hallazgo del cuerpo de una menor, integrante de la familia, aun tres de ellos permanecen desaparecidos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores: un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas. Según las autoridades locales, la embarcación fue sacudida por tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común".

Ha sido el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, en el oeste de la isla de Flores y desde donde se coordinan parte del operativo de búsqueda, el que ha aseverado que esas olas que golpearon al barco en el que viajaba la familia son "inusuales e impredecibles".

Tres grandes olas provocaron el naufragio en Indonesia del barco con la familia de españoles

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", ha explicado el Risdiganto, estimando en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y asegurando que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Concretamente, la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, en la que viajaba la familia española, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía –estos indonesios–) fueron rescatados.

Inicialmente, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, pero, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las olas conocidas como 'Cala-cala', un "fenómeno poco común"

Las grandes olas que golpearon a la embarcación, conocidas entre los residentes locales como Cala-cala (traducido como "sólo a veces"), suceden por la entrada de aguas del mar abierto a un pequeño estrecho con el fondo marino más bajo, lo que provoca que estas alcancen una altura inusual, como ha explicado el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto.

"De los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia", ha apuntado este último, quien asistió en los primeros instantes de la búsqueda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, Budy Gahawisri, presidente de la asociación de buceadores locales, dijo que este fenómeno sucede en un área de unos 200 metros cuadrados en el canal donde se hundió el barco, aunque también se registra en otras zonas del archipiélago indonesio.

Tras lo ocurrido, el operativo para tratar de localizar a los tres españoles que permanecen desaparecidos ha retomado este martes los trabajos con las primeras horas de luz, después de que los rescatistas recuperaran el lunes los restos sin vida de una menor, hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio y madre de la otra persona rescatada.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.