Iván Sevilla 30 DIC 2025 - 11:00h.

Hasta 6.000 bolsas con tomate cherry se reparten entre los almerienses para unas anticipadas campanadas

Es la segunda vez que se celebra el evento, esta vez con mayor aforo y proyección en la Plaza Vieja

Compartir







AlmeríaCon todo listo ya para las campanadas, en determinados puntos de España como Almería dejan a un lado las tradicionales uvas de Nochevieja para despedir el 2025 con 12 tomates cherry de la suerte.

De forma anticipada a una noche del 31 de diciembre muy fría en nuestro país, la capital almeriense celebra este 30 de diciembre a las 19 horas su segunda edición del original evento.

PUEDE INTERESARTE El roscón de pistacho casero y vegano: la receta para hacerlo perfecto y triunfar

Tras el éxito que tuvo en 2024, en la Plaza de la Constitución (también conocida como Plaza Vieja) se reunirán miles de vecinos para disfrutar de una actividad que, como novedad, ha ampliado el aforo y su proyección.

De hecho, el Ayuntamiento de Almería reparte hasta 6.000 bolsas llenas de los pequeños tomatitos que se comen con cada toque de campana. La cifra supone el doble de cantidad que el año pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recordamos que el tomate, tanto el normal como este de menor tamaño, es una hortaliza emblemática en la provincia del sureste andaluz. "Símbolo de prosperidad y buenos augurios", asegura el consistorio.

Mezclando tradición, gastronomía y música, la iniciativa se consolida como una propuesta destacada y llamativa en la programación navideña preparada por el Gobierno municipal para este año.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Actividad "acompañada de sorpresas", avanzaron

El evento está organizado por la Cofradía del Tomate y la Asociación Almería Gastronómica, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. La periodista Mar Villalobos presentará estas campanadas.

Además, la actividad va a estar "acompañada de sorpresas", según avanzó Mabel Salinas, de la Cofradía del Tomate. Su "singularidad" se une esta vez al marco "incomparable" del espacio público recién remodelado donde se celebra.

Algo que sí se ha difundido ya es que el grupo 'Las Migas' actúa en un concierto de flamenco que ambientará el lugar, con entrada gratuita. Cantará temas de su último disco 'Flamencas'.

A las 21 horas está previsto que comiencen su espectáculo las cuatro integrantes que han conseguido dos premios Grammy. "Regresan al origen más puro y tradicional del género, sin dejar atrás la personalidad y frescura", señaló el consistorio.