Fue finalmente detenido y trasladado a sus dependencias, informando a sus padres de lo sucedido

PamplonaUn menor de 14 años ha sido detenido este pasado fin de semana en Tudela, Navarra, en el transcurso de una pelea entre dos grupos de jóvenes, tras dar un puñetazo a un varón de 35 años y dar un cabezazo a un agente de la Policía Nacional.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la pelea se produjo en la avenida de Zaragoza con San Marcial y tuvieron que intervenir patrullas de la Policía Local en colaboración con agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

En este caso, un varón de 35 años sufrió lesiones en el rostro al recibir un puñetazo por parte de un menor de 14 años, y amenazas graves con un arma blanca por parte de un varón de 18. Este último fue cacheado, localizando junto a él una navaja con 14 centímetros de filo que las víctimas reconocieron como el arma utilizada para las amenazas.

Amenazas de muerte

Cuando los agentes fueron a detenerlo, huyó a la carrera y el resto del grupo comenzó a increpar a los agentes con insultos y amenazas graves de muerte, además de recibir un agente de Policía Nacional un cabezazo por parte del menor. Fue finalmente detenido y trasladado a sus dependencias, informando a sus padres de lo sucedido. La persona huida está siendo investigada por los hechos hasta su detención.

También el pasado sábado, la Policía Local atendió otras tres peleas. La primera, a las 18 horas, entre dos grupos de jóvenes, y que se había disuelto a la llegada de los agentes. Se pudo localizar a tres jóvenes de 18 años en las inmediaciones de calle Misericordia, teniendo dos de ellos lesiones producidas por un arma blanca, en concreto una herida inciso-contusa en uno de los heridos, y otro con herida del mismo tipo y con el mismo tipo de arma, en la cara.

Los presuntos agresores fueron identificados por las víctimas a través de varias fotografías, siendo dos varones de 18 y 20 años respectivamente, quienes son conocidos por otras intervenciones y que están siendo investigados por presunto delito de lesiones hasta su detención.

La segunda pelea ocurrió a las 3.30 horas en el exterior de un bar de ocio de plaza San Jaime, donde un varón de 57 años, agresivo, según la Policía, había amenazado a varios clientes con la lama de un adorno navideño. Fue denunciado por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Una cuarta pelea ocurrió en el exterior de la discoteca de calle San Marcial, identificándose a dos varones de 28 y 30 años que discutieron por un tema de celos y que también denunciarán los hechos.