El jurado declara culpable al acusado del asesinato de Nohales por unanimidad

Declarado culpable del asesinato de Victoria Cristina, del intento de asesinato de la pareja de ella, de allanamiento de morada y de quebrantamiento de condena.

El jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato al acusado de matar a su exmujer en Nohales (Cuenca) en abril de 2022, así como del resto de delitos que se le imputaban.

Después de alrededor de cinco horas de deliberación, el jurado ha votado unanimidad prácticamente todos los puntos del objeto del veredicto, un total de 27, y ha declarado al acusado culpable del asesinato de Victoria Cristina, del intento de asesinato de la pareja de ella, de allanamiento de morada y de quebrantamiento de condena.

El jurado, compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, se había retirado a deliberar poco antes de las 11:30 horas en el juicio contra el hombre acusado por el crimen machista en la pedanía conquense de Nohales, en 2022. Este jueves ha recibido el objeto del veredicto.

Los delitos que se le imputaban al procesado son: asesinato con alevosía de su exmujer, Victoria Cristina, con agravantes de parentesco y por discriminación de género; un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa cometido sobre la pareja de ella; un delito de allanamiento de morada; y otro delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía vigente una orden de alejamiento respecto de la víctima desde 2021.

El Ministerio Fiscal pide 25 años de cárcel por el asesinato de la mujer, 12 por el de intento de asesinato de su pareja, 2 años por allanamiento de morada y uno más por quebrantamiento de condena. La letrada de la Junta de Comunidades se ha adherido a sus conclusiones.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, pide 30 años de prisión, y la de la pareja solicita 11 años por tentativa de asesinato.

La defensa ha rechazado que existiese alevosía y ha planteado un homicidio por imprudencia, con las atenuantes de drogadicción y de arrebato, mientras que en el caso del otro hombre agredido ha pedido que se contemple como un delito de lesiones.

Crónica de un asesinato

La pareja comenzó a tener problemas unos dos años antes del asesinato y empeoró cuando se dictó la orden de alejamiento. La familia del asesino reconoce que este ingresó en Proyecto Hombre de forma voluntaria "porque quería volver a estar bien".

El día del crimen tuvieron una comida familiar y después él se fue supuestamente a su trabajo, en el que se dedicaba a limpiar marquesinas. La hermana del acusado ha relatado que “ya por la noche, estaba en la habitación y al oír la puerta salió y dijo muchas cosas que no entendíamos, solo que había visto a Cristina y estaba follan.. con otro".

Según las declaraciones, su familia intentó calmarlo, su madre trató de frenarlo y casi estuvo a punto de tirarla por las escaleras. Cuando se marchó, llamó al 091 "para que trataran de evitar lo que mi hermano, a lo mejor, tenía pensado hacer", aunque ahora la hermana del asesino se arrepiente de no haber tenido la lucidez de llamar directamente a su cuñada.

El hombre tenía las llaves de la casa de Nohales y había ido muchas veces "porque iba a cuidar a un perro y a tareas de mantenimiento". Y fue allí como temía su pareja a matar a su mujer y a su nueva pareja.