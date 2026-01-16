Miguel Salazar Madrid, 16 ENE 2026 - 18:15h.

La joven de 18 años declara ante los jueces tras salvarse de un brutal secuestro cuando caminaba desnuda

Exclusiva | Madre de la joven secuestrada y brutalmente agredida por una presunta infidelidad: "Es inhumano, ni a un animal se le hace eso"

Natalia, presunta víctima de un secuestro con tortura y vejaciones grabadas y subidas a una red social, ha hablado en 'El tiempo justo' minutos antes de declarar ante el juez por el caso. La joven de 18 años fue arrestada por un hombre y llevada hasta una casa ubicada en el madrileño barrio de Moratalaz, donde recibió varios golpes de una de las otras mujeres que le habían acompañado hasta la vivienda. La otra, mientras, captaba en vídeo las agresiones.

"No puedo dormir por las noches"

Las secuelas que padece no son insignificantes. "Muy bien no me encuentro, tengo mucho miedo de salir a la calle. No puedo dormir por las noches, me duele todo el cuerpo", comparte al reportero del programa de Telecinco Gonzalo Ferreño.

Natalia detalla cuáles son las heridas que padece en estos momentos tras haber vivido un auténtico calvario del que se pudo salvar. "Me han quedado las ciratrices de los arañazos, los golpes en la cabeza. Tengo heridas, no se puede hacer otra cosa", relata.

Natalia explica el motivo que le dieron sus agresoras para golpearla

La joven de 18 años ha contado cómo se produjeron los hechos. "Me dieron un golpe en la cabeza, me metieron en un coche y me metieron en una casa en la que se produce la agresión", cuenta. Finalmente, Natalia pudo pedir ayuda. Se encontró con alguien que amenazó a las presuntas agresoras con llamar a los agentes. Luego fue llevada al hospital con su cuñada Nerea.

"Después me llevan al ruedo, en el que me pasean desnuda y donde coseguí escapar. No pude defenderme, si yo me defendía me mataban", asegura. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el que fue secuestrada?

Según puntualiza Natalia en el programa de Telecinco, una presunta infidelidad le podría haber costado la vida. "Fue por celos, porque se supone que yo estaba con su marido. Yo a su marido no le conozco de nada, lo he visto dos veces de fiesta", asegura. La agresora sigue en libertad, ya que se dio a la fuga aunque está en búsqueda y captura.