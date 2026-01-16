Miguel Salazar Madrid, 16 ENE 2026 - 17:03h.

La mujer, que estrechó una gran amistad con el artista en los años 70, sale en su defensa en pleno escándalo

La posible estrategia de Julio Iglesias ante las acusaciones de agresión sexual, según Alfonso Egea: "Ojo con su defensa"

Compartir







Viviane Ventura conoce a Julio Iglesias desde que era joven. La mujer, británica de nacimiento pero colombiana de corazón, era una de las actrices que más asombro generó en el artista en aquella época. Sin embargo, nunca llegaron a ser pareja. Dormían juntos pero en ninguna ocasión, tal y como ella misma asegura, mantuvieron relaciones.

La mujer fue así uno de los amores platónicos del mítico artista, que está envuelto en un escándalo tras salir a la luz las graves acusaciones de agresión sexual por parte de dos de sus extrabajadoras del hogar. Ventura ha compartido su indignación en directo por las manifestaciones de las presuntas víctimas de Iglesias.

Viviane Ventura: "Julio siempre fue un caballero"

"¿Por qué no denunciaron hace 4 o 5 años? No entiendo", se cuestiona. Viviane Ventura ha lanzado un mensaje de apoyo al artista. "Que sepan que Julio entregó toda su vida al público durante 50 años, nunca falló a un cumplimiento de profesión, para que estas dos vengan a desbaratar esto, su imagen. Es una vergüenza", aclara.

La mujer reconoce que sigue "en shock" intentando asimilar "la malicia" que hay "del otro lado". En ningún caso le da credibilidad al testimonio de las mujeres. "Eran tsunamis de mujeres la que se enamoraban de Julio, pero siempre fue un caballero con todas", detalla.

Viviane Ventura ha relatado que solía ser la mediadora de los "contactos" que tenía Julio Iglesias en otros países. "Cundo Julio empezó su carrera, en su primera gala en Los Ángeles llené la sala con todo Hollywood", valora.

Además, ha mostrado su negativa al movimiento 'me too'. "Yo he dicho muchas veces 'no, gracias' y con los mas grandes. No entiendo, ahora estas dos señoras que no conozco... aunque tengan un vídeo no quiere decir nada, con la IA se pueden arreglar las cosas", manifiesta.