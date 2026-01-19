Nuria Morán 19 ENE 2026 - 13:58h.

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Sánchez y Puente, en directo

Lola se cambió de vagón para hacer el amor con unas amigas, pero su amiga Rocío no tuvo la misma suerte

Compartir







Los testimonios de las personas que viajaban en los trenes de alta velocidad siniestrados en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, Córdoba, están conmocionando a todos. Mientras que algunos siguen buscando a sus seres queridos, hay otros que cuentan cómo han vuelto a nacer".

Este es el caso de Lola. Esta joven viajaba con otras tres amigas en el Alvia, el tren que se llevó la peor parte. Aunque si sitio estaba en el vagón tres, una decisión de última hora la llevó a cambiarse al cinco: "Íbamos tres amigas y queríamos ir juntas. Una de ellas y iba en el número uno, el más afectado, y no se cambió. La hemos localizado y está ingresada, pero está estable", ha comenzado contando en 'El Programa de Ana Rosa'.

Lola Beltrán ha continuado contándonos: "Veníamos de hacer un examen de oposiciones en Madrid y en el vagón iba mucha gente como nosotras. Todavía no soy consciente de lo que ha pasado. Yo salí despedida del sillón, caímos unos encima de otros, se rompieron ventanas, se arrancaron los sillones... Lo único que hice fue salir y poder llamar a emergencias, pero no sabíamos que había otro tren que había colisionado. Fue mi hermano el que me dijo que llamase otra vez porque había otro tren y no sabían nada de nosotros. Fue muy angustioso. Era muy difícil acceder hasta donde estábamos. Mi cumpleaños ahora es el 18 de enero".

Rocío, ingresada en el hospital tras el accidente de trenes en: "Estoy bien y tranquila, pero lo que vivimos ayer fue horrible"

El momento más emocionante de la entrevista ha llegado cuando Patricia Pardo ha conectado en directo con Rocío, la amiga de Lola que permanece ingresada tras el accidente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre lágrimas, Rocío nos ha contado desde el hospital la pesadilla que vivió: "Estoy bien y tranquila, pero lo que vivimos ayer fue horrible", ha dicho con la voz entrecortada.