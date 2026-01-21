Cientos de vecinos se han acercado a la capilla para despedirse de la familia que era muy querida en la zona

Los abuelos y tío se harán cargo de Cristina, la pequeña de 6 años única superviviente de una familia en el accidente de tren: “No he conocido una niña más valiente”

Los cuerpos de las víctimas de Adamuz ya han comenzado a entregarse a los seres queridos tras ser identificados. Los primeros funerales empiezan a celebrarse y con ellos se producen las primeras despedidas, entre las que se encuentra la de los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría, según informa Victoria Talero.

La familia fallecida está formada por el matrimonio formado por Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe, de 12 años, y su sobrino Félix, de 23. Los cuatro viajaban en el Alvia con destino Huelva junto con Cristina, la hija de seis años de la pareja y única superviviente de este grupo familiar. Todavía están a la espera de que lleguen sus cuerpos.

Mañana se celebrará el funeral a las 11:00 horas

Cientos de vecinos se han acercado a la capilla para despedirse de la familia. El pabellón municipal 'Alcalde Juan Manuel Orta Prieto' de Aljaraque estará abierto durante toda la noche y mañana se celebrará el funeral a las 11:00 horas de la mañana.

El consistorio ha señalado que los preparativos comenzaron en la madrugada del martes al miércoles "de forma coordinada con la propia familia", así como ha explicado que "va a activar un dispositivo especial de seguridad y de atención".

De la misma manera, ha informado de que el dispositivo continuará "en las próximas jornadas y el tiempo que sea requerido por la propia familia", ante la cual el Ayuntamiento, "al igual que todo el pueblo de Aljaraque, como se ha comprobado con las infinitas muestras de solidaridad, se encuentra a su total disposición".

"Es un día muy triste; Aljaraque es un pueblo roto", lamenta el alcalde

El alcalde del municipio, Adrián Cano, ha atendido a los medios de comunicación desde las instalaciones deportivas, donde ya está todo dispuesto para la instalación de la capilla ardiente. "Es un día muy triste; Aljaraque es un pueblo roto", ha expresado el regidor, visiblemente afectado.

Cano ha descrito cómo la incertidumbre inicial de la noche del domingo dio paso a una desolación que ha inundado cada rincón de la localidad. "Pido que seamos muy prudentes y respetuosos", ha insistido el alcalde, haciendo hincapié en que lo prioritario en estas horas de espera es la seguridad y el acompañamiento a los familiares directos.

La familia Zamorano-Álvarez contaba con un gran arraigo en la zona, con lazos profundos tanto en Aljaraque, donde residían, como en Punta Umbría, donde la madre —una de las víctimas— tenía sus raíces. Debido a la magnitud de la tragedia y a la previsión de una asistencia multitudinaria, la misa funeral se celebrará finalmente mañana a las 11:00 horas en el mismo pabellón municipal.