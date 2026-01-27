Ana Rosa, a Pedro Sánchez: "La soldadura que saltó por los aires simboliza al Estado que usted representa"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, sobre la gestión de la tragedia de Adamuz: "En dos horas y medias de comparecencia Óscar Puente no aclaró ninguna duda"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a centrar su editorial diario en la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba. En esta ocasión, la presentadora ha destacado los cambios de opinión de Óscar Puente, ministro de Transportes, y la gestión del propio Pedro Sánchez.

"Buenos días. "Las tragedias suceden". Es lo que ha dicho Pedro Sánchez en un mitin. ¿Cómo que las tragedias suceden, presidente? El Gobierno, en nombre del Estado, es el responsable de impedir las tragedias. La soldadura que saltó por los aires simboliza al Estado que usted representa. El Estado que debe velar por nosotros invirtiendo en infraestructuras. Las tragedias suceden cuando no se invierte en evitarlas. ¿Y quién se responsabiliza de las tragedias? Nadie. Usted defiende la gestión de Puente con la misma vehemencia con la que defendió a Cerdán", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa ha continuado: "Nuestro presidente asegura que ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad. Vamos por partes. Empatía: La empatía se demuestra escuchando a los maquinistas que denuncian el mal estado de las vías. Puente llamaba "paletos de derechas" a los que denunciaban los problemas en los trenes y habla de "suflé emocional". La culpa acabará siendo del soldador. La empatía se demuestra asumiendo responsabilidades, escuchando a las víctimas y no utilizando su dolor en un mitin. Sánchez dice que no ha entrado en confrontación. No ha entrado en confrontación porque así lo decidió la oposición. Eficacia: No han sido eficaces las revisiones porque ha habido un descarrilamiento. Usted pasará a la historia por ser tan eficaz que en 2027 se cumplirá una legislatura entera sin presupuestos. Transparencia: Puente aseguró que la revisión se hizo el 10 de noviembre y Adif demuestra que fue el 10 de septiembre, aseguró que el tramo era nuevo y descubrimos que parte del tramo es de 1989. No era un bulo, era una bola. Transparencia: No cuentan la verdad de por qué aplazan el funeral de Estado, pero los ciudadanos desbordan la caseta municipal de Adamuz en un funeral homenaje. Transparencia: Aún no sabemos los motivos del apagón. Otro fallo del Estado".

Ana Rosa Quintana, a Pedro Sánchez: "Llevamos desgracia tras desgracia. Todo le pasa a usted y nunca asume responsabilidades"

"Llevamos desgracia tras desgracia. Todo le pasa a usted y nunca asume responsabilidades. Siempre la culpa es de otro. Ahora no hay un Mazón al que agarrarse. Construyen relatos para agarrarse a los sillones. Unidad: Sus socios de ERC piden la dimisión de Puente. Hoy Rodalíes suspendía de nuevo el servicio y se acaba de reanudar. El presidente también habla de confianza. En Adamuz no solo se rompió una vía, se quebró la confianza en nuestras infraestructuras y en el Gobierno que está al frente del Estado. El Estado son las vías, es el sistema eléctrico, son los presupuestos, es la inversión. Pero, claro, "las tragedias suceden", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.