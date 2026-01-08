La madre de Kira, la adolescente que se suicidó en 2021 tras sufrir acoso escolar, le ha rendido homenaje en el que fuese el día de su cumpleaños

La madre de Kira ha desvelado a sus seguidores que ha estado escribiendo un libro que contará la historia de la adolescente

Compartir







La madre de Kira, la adolescente de 15 años que se suicidó en mayo de 2021 tras denunciar situaciones de acoso escolar y maltrato docente en el colegio concertado Pare Manyanet Sant Andreu de Barcelona, ha querido celebrar el cumpleaños de su hija y rendirle homenaje a través de las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE El mensaje que un compañero envió a Kira días después de que se suicidara

Con un mensaje publicado en su cuenta de X, María José López ha compartido con sus seguidores que este 8 de enero Kira cumpliría 20 años. Con motivo del día del cumpleaños de Kira, su madre ha desvelado que la familia de la adolescente ha estado investigando y trabajando durante cuatro años para llevar a cabo la elaboración de un libro en honor a su hija.

El homenaje de la mare de Kira a la adolescente en el día que cumpliría 20 años

"Hoy Kira cumpliría 20 años y tenemos un regalo para ella, 'El Diario de Kira', el libro que le devuelve la voz y que cuenta su historia con el objetivo de remover conciencias y visibilizar las consecuencias del acoso escolar y otras violencias en las escuelas", comienza escribiendo.

PUEDE INTERESARTE La lucha de los padres de Kira López continúa

Tras confirmar que han estado trabajando en este libro, María José López ha confesado que, aunque hayan pasado cinco años y medio de la muerte de su hija, es ahora cuando está llevando a cabo el duelo por su fallecimiento: "Como madre, siento que es ahora realmente cuando empieza mi duelo, tras escribir este libro, después de cuatro años investigando para poder devolverle a nuestra hija Kira la voz que le arrebataron: unos con sus burlas crueles y otros mirando hacia otro lado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"'El Diario de Kira' no es una biografía convencional: es la historia de Kira contada en primera persona, con sus propias palabras y testimonio, con las voces de quienes fueron testigos de su sufrimiento y con la prueba escrita de quienes participaron de alguna manera en él. Confiamos en que el libro pueda publicarse pronto y que su mensaje llegue a centros educativos, familias e instituciones, contribuyendo a prevenir el acoso escolar y a proteger a los más vulnerables. Por ti, mi vida. Happy Heavenly Birthday!", termina escribiendo María José López.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las denuncias de la madre de Kira

Muy activa en sus redes sociales en las que denuncia la muerte de su hija y otros casos de acoso escolar, María José López sorprendía en noviembre al compartir con sus seguidores todo el sufrimiento que pasó Kira en el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona. Su madre aseguraba que ella “no fue solo víctima de acoso escolar, sino que también lo fue de maltrato docente”.

María José López narraba lo que su hija sufrió con el profesor de religión: “Cuando se encerró a solas con ella en su despacho le dijo ‘si alguien se entera de esto, te llevaré al teatro del colegio y le diré a todos tus compañeros y amigos que eres mala persona”.

La madre de Kira afirmaba que ese profesor “quería castigarla a ella sola por algo que había hecho toda la clase”: “Kira suplicó perdón cuando el profesor volvió a encerrarse a solas con ella tres días después, pero él le dijo ‘¿si matas a alguien, también le pides perdón?”.

María José recordaba que ese día Kira volvió a casa “con un ataque de ansiedad” y diciendo: “Soy mala persona y no merezco vivir porque no tengo perdón”. La madre de la menor destaca que el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona “se negó a aplicar el protocolo de maltrato a pesar de que las instituciones así lo pidieron”.

Por eso, la madre de Kira aseguró a finales de noviembre de 2025 que interpondría una denuncia criminal contra el profesor de religión por la forma en la que trató a su hija: “El colegio irá a juicio por su responsabilidad civil, pero ya anunciamos que también presentaremos en breve una querella criminal contra este profesor de religión que además es coordinador de etapa, responsable de ‘convivencia’ y subdirector del colegio”.

El Teléfono Contra el Suicidio

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.