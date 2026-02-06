Alberto Rosa 06 FEB 2026 - 17:30h.

El hombre quedó atrapado el pasado jueves y no pudo ser rescatado hasta esta mañana, ha informado el consejero de Presidencia, Abel Bautista

Los desalojados de La Bazana y Valuengo, en Badajoz, no volverán a sus casas esta noche

La borrasca Leonardo está dejando imágenes insólitas: ríos en nivel rojo desbordándose, desalojos de poblaciones al completo como Grazalema, en Cádiz, o rescates al límite. En Extremadura, un helicóptero del Infoex ha tenido que rescatar a un hombre que se quedó atrapado ayer con su vehículo entre los badenes de Entrerríos y Valdivia.

La directora del 112, Marisol Ponce, y el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, han estado en contacto "durante toda la noche con esta persona para ver de qué manera" podían rescatarla, lo que ha sido "imposible" hasta la mañana por el estado del caudal y el rescate se ha producido esta mañana, según ha explicado consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Bautista ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha hecho una valoración de las incidencias causadas por las borrascas en la región y tras una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) establecido al efecto.

Acuerdos del CECOP

El CECOP, ante la previsión este sábado de lluvias fuertes en muchos puntos de Extremadura, acompañadas además de vientos, ha adoptado una serie de decisiones como mantener la situación cero del Plan de Protección Civil de Extremadura (Platercaex) y la situación operativa 1 del Plan de Inundaciones (Inuncaex).

Ha recordado el consejero que este viernes han permanecido cerrados colegios de Gévora, Valdebótoa, Sagrajas, Novelda, Balboa, La Alcazaba, Madrigalejo, así como el CEIP Virgen de la Vega y el CEPA Andrés Sánchez, de Moraleja. A estos centros se une la afectación en una ruta de transporte escolar que ha impedido que los alumnos pudieran acudir a su centro.

Como decisión en cuanto a las evacuaciones, se han mantenido las de la urbanización de la isleta de Coria, casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, Rincón de Caya, Mengabril y Medellín, así como diversas casas de Burguillos del Cerro y, además, permanece una autorización desde este jueves para la evacuación inmediata de la parte baja de la Dehesilla de Calamón y Los Lebratos en la ciudad de Badajoz.

En la reunión del CECOP se ha acordado también la constitución de un comité técnico de valoración conformado por la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, cuyos técnicos vana a realizar un informe sobre la ladera del castillo de Burguillos del Cerro, ya que "preocupa mucho" el colapso de la misma y la afección que pueda tener a bienes y, fundamentalmente, a personas.