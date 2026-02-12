Eduardo Inda, colaborador de 'El Programa de Ana Rosa', lo ha desvelado en exclusiva

Después de casi tres meses después en prisión, José Luis Ábalos y Koldo García han salido de allí para asistir de manera presencial a la audiencia preliminar que se ha celebrado en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

Mientras que ambos llegaba en furgón hasta el alto tribunal, el comisionista Víctor de Aldama lo hacía por su propio pie y sin decir responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Koldo García se esconde tapándose la cara con la chaqueta en el Tribunal Supremo

Ya en la sala, hemos podido ver a Koldo tapándose el rostro. Las especulaciones sobre el motivo que le llevaba a hacerlo no han tardado, había quién se preguntaba si lo que realmente pretendía era esconderse de Ábalos, que estaba sentado a su lado.

'El Programa de Ana Rosa', gracias a su colaborador Eduardo Inda, ha sabido en exclusiva durante el directo el verdadero motivo por el que Koldo se ha tapado el rostro: "Me han escrito para decirme que de quien se está tapando no es de José Luis Ábalos, es de Víctor de Aldama porque no quiere verle", ha desvelado.