Su okupa vendió la llave de su casa antes de irse: "No sabemos ni cuánta gente ha pasado por la casa"

'El Programa de Ana Rosa' se ha hecho eco del problema de Josune, afectada por la okupación

María José y Carlos, pequeños propietarios que llevan meses con sus viviendas ocupadas: “Los particulares no deberíamos servir como escudo social”

Compartir







Los casos de okupación están a la orden del día y son muchas las personas que denuncian que llevan años intentando recuperar su vivienda sin que las autoridades hagan nada por ellos.

'El Programa de Ana Rosa' se ha hecho eco del caso Josune, afectada por un caso de okupación, que nos ha contado el infierno que está sufriendo: "Compré una casa con idea de que mis hijos pudiesen trabajar estudiar en Málaga. Mientras que esto pasaba, le alquilé la vivienda a un constructor para que estuviesen sus empleados, pero él metió a una familia y a los tres meses desapareció. La familia contactó conmigo y más o menos me pagaban, pero les solicité la casa porque la necesitaban mis hijos. Conseguí que se fuera a los dos años, pero a día de hoy me debe 6.000 euros y antes de irse vendió la lave. Desde septiembre han entrado como mínimo 4 personas en este apartamento", ha comenzado contándonos.

Josune no puede más: "Estamos desolados. No nos ampara ninguna ley y no podemos hacer nada. He puesto la demanda, pero no sabemos cuándo va a salir el juicio. Es desesperante. Nos han reventado nuestros planes a toda la familia", se ha lamentado en directo.

Josune, afectada por la okupación: "Estamos desolados. No nos ampara ninguna ley"

"Pagaron las llave entre varias personas y no sé ni cuánta gente hay ahí. Los juzgados están colapsados y no sabemos nada de lo que va a pasar. Estamos siendo el escudo social que no nos corresponde ser. Necesitamos una ley y alguien que nos proteja a nosotros, que somos muchas familias afectadas por la okupación y hay casos verdaderamente dramáticos, ha continuado explicando".

Antes de despedirse de esta víctima de la okupación, Ana Rosa ha reaccionado a este problema: "Lo que no se puede entender es que algún representante político diga que no es verdad y que no existe. Aunque existieran solo dos caso, habría que actuar", ha sentenciado la presentadora.