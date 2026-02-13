Los testigos se pronuncian sobre el accidente ocurrido en la carretera que une Berzocana a Logrosán

Las bajas laborales fraudulentas, el objetivo de los investigadores privados: “Cada vez es más complicado pillarles”

Compartir







El programa de 'El tiempo justo' abre el viernes con unas imágenes que impresionan: la borrasca ha provocado un gran socavón en la carretera que une las localidades de Berzocana y Logrosán por el que se precipitó un vehículo a las siete y media de la mañana. La lluvia impidió que lo viera, razón por la cual acabó accidentándose. Eso sí, acabó ilesa.

El equipo se traslada hasta el lugar para hablar con Begoña, la amiga a la que llamó en primer lugar para advertirle del peligro. "No podía creerme lo que ella decía. Le quiero agradecer mucho que tuviese la sangre fría de llamarme", confiesa la vecina.

Otra de las personas a las que avisó y que se encuentra junto a la reportera de 'El tiempo justo' es Joaquín, quien tiene una finca a escasos metros. El cacereño no dudó en coger su maquinaria y acercarse hasta el lugar para ayudar. Así sucedieron los hechos.

El testimonio de los hechos

Cuando llegó ya se encontraba allí los dos guardias civiles mientras que él y el marido de la accidentada hicieron el paso para poder sacarla. "Estaba muy nerviosa y se abrazó a nosotros", cuenta. Para rescatarla, "hicimos una cadena porque el terreno está fatal. Tampoco estaba eso para meter a mucha gente ahí porque es un terreno complicado", asegura.

PUEDE INTERESARTE Álvaro García rompe su silencio tras el revuelo por su viaje con Gloria Camila y la entrevista de Manuel Cortés

La suerte es que por esa carretera se suele circular a 50 kilómetros por hora por lo que "no se va muy deprisa". Aún así, el testimonio no llega a comprender: "Yo no sé cómo no le ha pasado algo más. Fue un milagro porque el socavón es grande".